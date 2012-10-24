Davutoğlu: İsrail suçunun gereğini yapmadan bizden bir adım beklemesin

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin, İsrail'in suçlu olduğunu belirterek, ''Suçunun gereği olan şeyi yapacak. Yapmadan bizden herhangi bir adım atmamızı kimse beklemesin'' dedi.

Davutoğlu, Bugün TV'de Temsilciler Meclisi programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye-İsrail ilişkileriyle ilgili soru üzerine Davutoğlu, Türkiye'nin bu konuda ne dediğinin, nasıl masaya oturacağının ve şartlarının belli olduğunu belirtti.

İsrail tarafından yapılan açıklamalarla, kamuoyunda, ''İsrail görüşmeye hazır, Türkiye görüşmeden kaçınan taraf'' yönünde bir psikolojik ortam yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Davutoğlu, ''Hayır, İsrail suçlu. Türkiye o suçun gereği olan adımların atılmasını bekliyor. O adımlar atıldığında konuşulur'' diye konuştu.

Türkiye'nin bir diplomasi oyunu oynamadığını ve blöf de yapmadığını vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

''Emin olun son dönemde, sadece basına yansıyan değil, hangi dışişleri bakanı ile görüşsem İsrail'den bir mesaj getiriyor. 'Biz ilişkileri düzeltmeye hazırız'. Güzel, hazırsanız ne yapacağınız belli. Bu mesajlarla şu kanaati yaymak istiyorlar; 'bak biz Türkiye'ye sürekli bu mesajı iletiyoruz. Türkiye bu konuda uzlaşmaz bir tutum sergiliyor'. Hayır, İsrail suçlu ve suçunun gereği olan şeyi yapacak. Yapmadan bizden herhangi bir adım atmamızı kimse beklemesin. Bu açıklamalarla uluslararası toplumun şeyini kazanacaklarını düşünüyorlar bu tür olumlu mesaj vererek ama atmosferi daha riske ediyorlar. Çünkü varsa düşündüğünüz bir şey, değişik kanallar var, atarsınız adımlarınızı, görürüz, biz de değerlendiririz.''



ABD Büyükelçisi'nin açıklamaları



ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin, ABD'nin Osame bin Ladin ile ilgili deneyimlerini Türkiye ile paylaşmak konusundaki açıklamalarına ilişkin sorular üzerine Davutoğlu, ''Bu konuda tabii belli teamül içinde davranma ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalarda herkesin dikkat etmesi beklenir. Ama Türkiye demokratik bir ülke. Bizim büyükelçilerimiz de değişik ülkelerde, Türkiye'yi ilgilendiren bir konu olduğunda açıklama yaparlar. Amerika'da da yaparız konuşuruz'' diye konuştu.

Ricciardone'nin ne demek istediği ya da bilgi alma anlamında kendisi ile görüşme yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine, ''Biz ne yaptığımızdan eminiz. İşlerin nasıl yürüdüğünden eminiz. Normal mekanizmalar işliyor. Ayrıca bir izahata ve izah istemeye de gerek duyulmaz'' ifadesini kullandı.



Türkiye'ye sığınan Suriyeliler



Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısının 100 bini aştığının hatırlatılarak, bundan sonra ne tür adımların atılabileceği yönündeki soru üzerine Davutoğlu, çevre coğrafyalardan Türkiye'ye gelen göçlerin, Türkiye'nin gücüne inanan insanların ''kendi ailesine dönüşü'' gibi göçler olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'na bütün önemli ülkelerin büyükelçilerinin davet edildiğini ve mültecilerle ilgili bilgi verildiğini ifade eden Davutoğlu, bir psikolojik eşiğin aşılmakta olduğunun kendileriyle paylaşıldığını söyledi.

Davutoğlu, ''Şu ana kadar uluslararası toplumdan gelen yardımlarla ilgili tablolar, bilgiler sunuldu. Bunun yetersizliği ifade edildi'' diye konuştu.



'O uçağı biz indiririz'



Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağıyla ilgili sorular üzerine Davutoğlu, bu uçakta bulunan malzemenin çok daha azının bile sivil bir uçakta bulunmasının suç olduğunu, bu konuda bir tereddüt olmadığını söyledi.

Davutoğlu, ''Hem uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, uluslararası hukuku ihlal ederek, biraz da bizim tabiri caizse yutacağımızı, göremeyeceğimizi düşünerek, sivil uçağa askeri malzeme yüklüyorsunuz ve bizim üzerimizden geçirmeye kalkıyorsunuz. O uçağı biz indiririz'' dedi.

Malzemeyle ilgili uluslararası mevzuat ne gerekiyorsa onu yapacaklarını ifade eden Davutoğlu, ''Doğru olanı yaparız, gereğini yaparız ondan sonra da dostlarımıza bunu izah ederiz'' dedi.