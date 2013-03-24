Davutoğlu: İsrail özür diledi, muhalefet de özür dileyecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail’in Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Türkiye’den özür dilemesi üzerinden 24 saat geçtiğini belirterek, muhalefeti sessiz kalmakla suçladı. Davutoğlu, bu özrün milletin hemen hemen bütününü tarafından heyecanla ve gururla karşılandığını söyleyerek, “Muhalefetin çıkıp bir şey söylemesi icap ederdi. İsrail özür diledi onlar da özür dileyecekler ama hala dillerine varamıyor” diye konuştu.

Davutoğlu, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Diyarbakır ziyaretini hatırlatan Davutoğlu, işadamlarından doğu illerinde kendilerine bir iş arkadaşı edinmelerini ve doğu illeri için yatırım planlarını şimdiden yapmalarını istedi.

Türkiye’nin prangalarını kırdığını söyleyen Davutoğlu, bu süreç içerisinde muhalefeti destek vermemekle suçladı.

Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Türkiye’nin İsrail’den 7 somut talebinin hepsinin yerini getirildiğinin altını çizen Davutoğlu, “İstediğimizi aldık” dedi. Kendisine birçok kez “hani İsrail özür dileyecekti” diye sorulduğunu aktaran Davutoğlu, “Bunu bir siyaset malzemesi haline getirerek sürekli gündemde tutular” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İsrail medyasına kendilerinin şikayet ettiğini kaydeden Davutoğlu, “Biz gece gündüz o hakkın peşinde koşarken onlar bizi İsrail basınında şikayet ettiler. Unutmadık, kenara not etik ama bir şey söylemedik. Çünkü biz onlar bizi şikayet etseler bile, bu davada bir bütün halinde davranmaya özen gösteririz” diye konuştu.

İsrail’in Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Türkiye’den özür dilemesi üzerinden 24 saat geçtiğini belirten Davutoğlu, muhalefet partilerinin sessiz kalmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi susuyorlar, 24 saattir. Herhangi bir açıklama duydunuz mu? Ben duymadım. En azından bu milletin büyük bir çoğunluğunu hemen hemen bütününü heyecanla gurur duyduğu bir konuda, çıkıp bir şey söylemeleri icap ederdi. İsrail özür diledi onlar da özür dileyecekler ama hala dillerine varamıyor."

Muhalefetin kendilerine bir özür borcu olduğunu söyleyen Davutoğlu, “O borcu ödeyecekler” açıklamasında bulundu. “Kan kustururcasına” kendisine her Meclis oturumunda ve gensoruda İsrail’in özür dilemesi konusunun gündeme getirildiğini aktaran Davutoğlu, bu konuyu gündeme getirenlerin sadece kendisinden veya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan değil bütün bir millete özür borcu olduğunu ifade etti.