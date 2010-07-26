-DAVUTOĞLU: İSRAİL İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM değerlerinin bütün ülkelerin saygı duyması gereken değerler olduğunu söyleyerek, İsrail'in kurulan ve kurulacak olan komisyonlarla işbirliği içinde olmasını beklediklerini kaydetti. Reform İzleme Grubu (RİG) toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Davutoğlu, terörle mücadele ve Türkiye-ABD-Irak üçlü mekanizması konusunu değerlendirdi. Davutoğlu, RİG'in terör konusunu genel bir çerçeve içinde ele aldığını bildirerek, Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğini, bir yandan özgürlükleri genişletmeye dönük ivme kazanan bir süreç yaşandığını, diğer taraftan da terör tehdidi ile karşı karşıya olunduğunu belirtti. "Özgürlük ve güvenliği terazinin iki kefesine alternatif olarak koymamak lazım" diyen Davutoğlu, terör tehdidi karşısında güvenlik güçlerinin en gerekli tedbirleri aldığını, ama aynı şekilde siyasi iradenin de bu güvenlik ihtiyacını karşıladıktan sonra özgürlük alanını genişletmekle sorumlu olduğunu kaydetti. -BM ARAŞTIRMA KOMİSYONU VE İRAN'IN NÜKLEER DOSYASI- Davutoğlu, İsrail'in saldırısı ile ilgili kurulması öngörülen araştırma komisyonuna ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekildeki saldırısı sonrasında bazı temel talepler gündeme getirdiklerini söyleyerek, bunların vakit geçirmeksizin yolcuların bırakılması, gemilerin iade edilmesi ve araştırma komisyonunun kurulması olduğunu hatırlattı. İlk iki talebin gerçekleştiğini anımsatan Davutoğlu, üçüncü talep çerçevesinde de iki komisyon faaliyetinin birlikte devreye sokulduğunu belirtti. Davutoğlu şunları kaydetti: "Türkiye olarak biz bu konuda bu komisyonla her türlü işbirliğini yapmaya kararlıyız. Çünkü mesele sadece Türkiye ile İsrail arasındaki bir ikili mesele değildir. Bu herşeyden önce İsrail'in uluslararası hukuk ihlali ve insan hakları konusundaki duyarsızlığı sonucu ortaya çıkmış bir gelişmedir. Türkiye BM İnsan Hakları Komisyonu ile tam işbirliği yapacaktır." İran'ın nükleer dosyası ile ilgili ise Davutoğlu, "Umarız ki AB'de bugün dışişleri konseyinde çıkacak olan karar ve görüşler, bu diplomatik süreci olumsuz yönde etkilemez ve bu önemli sorun diplomatik kanalla, barışçıl yöntemle çözüm sürecine girer. Türkiye üzerine düşeni yapmaya kararlıdır ve yapmaya devam edecektir" dedi.