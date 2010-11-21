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DAVUTOĞLU, İRANLI MUHATAPLARIYLA FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİ GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

21 Kasım 2010 23:32

-DAVUTOĞLU, İRANLI MUHATAPLARIYLA FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİ GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 21.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ve İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili ile görüşerek, nükleer müzakereler ve NATO'nun Lizbon zirvesinde kararlaştırılan füze savunma sistemine ilişkin konuları ele aldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün Mutteki ve Celili'yi ayrı ayrı arayan Davutoğlu, NATO'nun Lizbon zirvesi ve İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak 5+1 ülkeleriyle sürdürülen görüşmelere ilişkin son durumu konuştu. Görüşmelerde nükleeer müzakerelerde gelinen son aşamayla, Davutoğlu'nun Lizbon'da AB Dış Politika Şefi Catherine Ashton ile yaptığı görüşme ele alındı. Görüşmelerin diğer gündem maddesi ise Lizbon zirvesinde kararlaştırılan füze savunma sistemi oldu. Mutteki ve Celili'nin Türkiye'nin zirvede takındığı tutumdan duydukları memnuniyeti ve takdir hislerini Davutoğlu'na aktardıkları öğrenildi.

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