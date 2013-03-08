Davutoğlu: İran'la, Suriye konusunda ciddi görüş ayrılıklarımız var

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye konusunda uluslararası camianın yavaş hareket ettiğini söyledi. Davutoğlu "Tarih hepimize hesabını soracaktır" dedi.

London Schools of Economics Üniversitesi'nde konuşan Davutoğlu, Suriye krizine değindi.

Davutoğlu, "Dünya politikasındaki değişim: Küresel ve bölgesel düzendeki zorluklar" konulu konferansında önemli açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı, iki yıl geçmesine rağmen Birleşmiş Milletler'de krize gerekli tepkinin verilmediğini söyledi.

Bakan, "Her gece uyumadan önce Suriye halkı için yeterli çabayı sarfedip, sarfetmediğimi kendime soruyorum. Çünkü tarih hepimize hesabını soracaktır" diye konuştu.

"İran'la Suriye konusunda görüş ayrılıklarımız var" diyen Davutoğlu, İran'ın Beşar Esad'in halkını öldürmesine sessiz kaldığını belirtti.

Dışişleri Bakanı ayrıca İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Yemen'in Dostları Grubu'nun bakanlar düzeyindeki 5. Toplantısına katıldı.

Toplantıda, Yemen'in ekonomik kalkınmasına katkı amacıyla gelecek yıl Türkiye'de "Yemen Uluslararası Yatırım Konferansı" düzenlenmesini önerdiği öğrenildi.

Davutoğlu'nun "geçiş dönemi boyunca seçimlerin desteklenmesi" için Türkiye'nin 100 bin dolar vereceğini açıkladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşı William Hague ile de bir araya geldi. Görüşmelerde Suriye, Irak ve Mısır'daki son durum ele alındı.