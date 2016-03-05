Davutoğlu: İran’la gümrük duvarlarını kaldırmak için çalışıyoruz

İran-Türkiye İş Forumu’nda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler hakkında konuştu ve "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir; Türkiye'nin inandığı takdirde atacağı adımlarda ne kadar kararlı olduğunu da herkes bilir" dedi. Davutoğlu, Türkiye ve İran arasındaki gümrük duvarlarını tamamen ortadan kaldıracak bir çalışma yapmayı da planladıklarını açıkladı.

Davutoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Güçlü bir ilişki ile yeni bir dönem başlatacaksak ekonomik ve sosyal olarak iki ülkenin birbirini tamamlaması gerekir. İlişkimizde artık paradigmatik bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Türkiye-İran coğrafyası Afro-Avrupa coğrafyasını oluşturan bir bölgedir. Batı Asya'da Türkiye' İran'ın Avrupa'ya açılan kapısı, İran da Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı durumunda.

Limanlarımız, tren hatlarımız ve hava yollarımız iki ülkeyi birbirine bağlayacak. İş adamları yatırımlarını yaparken sanki tek ülkeye yatırım yapıyormuş gibi yatırım yapacak. Bizim yapacağımız husus iç piyasalarımızı birbirine entegre hale getirmek.Gümrük duvarlarını tamamen ortadan kaldıracak bir çalışma yapmayı da planlıyoruz.

Önümüzdeki dönemde bankacılık sistemlerimizin iki ülkedeki yaıtrımları desteklemesi için devreye gireceğiz. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir; Türkiye'nin inandığı takdirde atacağı adımlrda ne kadar kararlı olduğunu da herkes bilir. Tahran borsası ile İstanbul borsasını entegre hale getirmeyi planlıyoruz.

Enerji konusunda da iki ülke birbirini tamamlıyor. Arzu ettiğimiz husus Türkiye ile İran'ın enerjide ortak yatırım yapmasıdır. Türkiye geçmişte 1 milyon 700 bin İranlı kardeşimizi nasıl ağırladıysa bugün de aynı misafirperverlikle ağırlamaya hazırdır. Türkiye turizmdeki tecrübesini İran ile paylaşacak, turizm yatırımcılarımızı İran'da görmek istiyorum.

Bugünlerde uluslararası basında Suriye’nin kaç parçaya ayrılacağı konusunda değişik spekülasyonlar yapılıyor. Biz buna karşı, Türkiye de İran da eminin diğer bölge ülkeleri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve parçalanmaması konusunda ortak bir anlayışa sahibiz. Yeni ortaya çıkacak siyasi ortamın zedelenmemesi için yani bir müzakere zemini olması için ateşkese birlikte destek vermek. Bu da önemli bir ortak zemindir. Biz akan kanın durmasının, siyasi müzakereler için önemli bir zemin oluşturacağı kanaatindeyiz. Bunun için de ateşkesin sürmesi konusunda Türkiye ve İran etkide bulunduğu taraflara birlikte ve ayrı ayrı bu taraflar nezdinde girişimlerde bulunacaklar."