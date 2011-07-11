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Dünya

DAVUTOĞLU İRAN'DA TAHRAN (A.A)

11 Temmuz 2011 01:11

-DAVUTOĞLU İRAN'DA TAHRAN (A.A) - 10.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi. Bakan Davutoğlu, Tahran'daki temasları kapsamında ilk olarak İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile bir araya geldi. Davutoğlu-Salihi görüşmesine basının görüntü almasının ardından devam edildi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.l Davutoğuu'nun yarın da diğer İranlı yetkililerle görüşmesi ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Suriye'de yaşananlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi.

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