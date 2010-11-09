-DAVUTOĞLU: İRAN KONUSUNDA ASHTON'LA GÖRÜŞECEĞİM ROMA (A.A) - 09.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran ile ''5 artı 1'' ülkeleri arasındaki müzakerelerin başlaması meselesiyle ilgili olarak, bu gece geç saatlerde ya da yarın Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüşeceğini açıkladı. Davutoğlu, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Bu gece geç vakit ya da yarın Ashton ile görüşeceğim. Bize bir tarih iletilirse Türkiye olarak biz üstümüze düşeni yaparız. Biz bu konuyu yakından takip ediyoruz. Geçen yıl takas antlaşması çerçevesinde bu konuda yoğun bir diplomasi yürütmüştük. O günden bu yana adım adım yürüyen olumlu bir hava var. Önemli olan müzakerelerin doğru biçimde seyretmesidir" dedi. Bakan Davutoğlu, İran'ın Türkiye'de yapılmasını arzu ettiği müzakerelerin olası tarihi konusunda 15 Kasım biçiminde bir iddianın dile getirilmiş olması konusunda ise Türkiye'nin arife gününde de olsa tarafların buluşması için katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 15 Kasımın Kurban Bayramı arifesine denk geldiği hatırlatılan soruya karşılık olarak, "Bize net bir bilgi henüz gelmedi. Ancak arife günü barış günüdür. Bizim dinimizde barışa ulaşılacaksa tatil düşünülmez. O anlamda tatil mefhumu da yoktur. Arife gününde milyonlarca insan Arafat'ta barış için dua ediyor olacak. Dolayısıyla olmaması için bir gerekçe yok" ifadelerini kullandı. Davutoğlu, "Ancak başka bir tarih, hatta başka bir yer söz konusu olması durumunda da biz elimizden gelen katkıyı yaparız" şeklinde konuştu. -İLERLEME RAPORU- Davutoğlu, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye ilişkin ilerleme raporu konusundaki soruya ise "Bizler, ilerleme raporunu Brüksel tarafından çekilmiş bir resim biçiminde algılıyoruz. Paylaştığımız noktalar var, paylaşmadığımız noktalar da var" karşılığını verdi. Raporu basına sızan bilgiler doğrultusunda değerlendirdiğine dikkati çeken Davutoğlu, "Anayasa reformundan övgüyle bahsedilmesi ve Türkiye'nin yeni bir sivil anayasaya ihtiyacı olduğuna değinilmesi çok olumludur. Bizim de benimsediğimiz bir görüştür. Türkiye'de daha fazla reform yapılması gerektiği de doğrudur. Dış politika konusunda yapılan vurgu ve övgü de önemlidir. Bu Türkiye'nin aktif dış politikasını eksen kayması olarak değerlendirenlere verilmiş en açık cevaptır" dedi. Davutoğlu, "Raporda bizi en fazla hayal kırıklığına uğratan konu Kıbrıs'la ilgili değerlendirmelerdir. Çünkü Kıbrıs konusunda hem Türkiye hem de KKTC o derece esnek ve kararlı bir politika takip etmiştir ki, bunu Birleşmiş Milletler yetkilileri de teslim etmektedirler" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ilerleme raporunda Kıbrıs konusunda sadece Türk tarafından beklentilere yer verilmesini eleştirerek, "Bize göre Rum kesiminin önüne de artık bir talepler listesi koyma zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı. Basın toplantısının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından kabul edilmek üzere Quirinale Sarayı'na geçen Davutoğlu'nun, önümüzdeki saatlerde Roma'dan ayrılarak Strasbourg'a geçmesi bekleniyor.