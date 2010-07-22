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Politika

Davutoğlu: İlk kez Kürdistan ifadesini kullandı

Türkiye bugüne kadar “Kuzey Irak”, “Irak’ın Kuzeyi” ve “Irak Kürt bölgesi” olarak ifadelendirdiği resmi söyleminde radikal bir değişikliğe gitti.

22 Temmuz 2010 03:00

T24 - Türkiye bugüne kadar “Kuzey Irak”, “Irak’ın Kuzeyi” ve “Irak Kürt bölgesi” olarak ifadelendirdiği resmi söyleminde radikal bir değişikliğe gitti.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ilk kez Irak’ın kuzeyi için “Kürdistan” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu 15 Temmuz akşamı Süleymaniye’de bir otelde çıkan yangında 28 kişinin hayatını kaybetmesi, 22 kişinin ise yaralanması nedeniyle Barzani’ye başsağlığı mesajı gönderdi. Kürt internet sitelerindeki habere göre Davutoğlu, mesajında Barzani’ye, “Irak Kürdistanı Bölgesi Başkanı Sayın Başkan Mesud Barzani” diye hitap etti.

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