Davutoğlu: İktidar gittiğinde toplumsal düzeni kaosa sokacak hiçbir şey yaşanmayacak

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Davutoğlu konuşmasında, "İktidar gittiğinde toplumsal düzeni kaosa sokacak hiçbir şey yaşanmayacak" dedi.

Davutoğlu ve Uysal yaptıkları basın açıklamasında hükümeti eleştirdi. Gültekin Uysal konuşmasında, "Ülkenin yaşadığı akıl dışı hezeyanların bir takım tezmiş gibi ortaya konulup bu ülkede kayıt dışı bir ekonominin, devletin nasıl işlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun konuşması şöyle:

"Demokrat Parti, herhangi bir parti değil, gelenektir"

"Siyasi partilerden genel merkezimize ziyaretler devam ediyor. Dün de siyasi partilerden genel merkezimize ziyaretler vardı. Demokrat Parti, herhangi bir parti değil, gelenektir. Şuan da iktidardan şikayet edip yine de onları destekleyenler 'Acaba devlet zarara uğrar mı?' ya da '28 Şubat sonrası elde edilen kazanımlar zarara uğrar mı?' diye korkuyorlar. Hiç kimse tereddüt etmesin bu iktidar gidecek, toplumsal düzeni kaosa sokacak hiçbir şey yaşanmayacak. Bir daha bu ülkede kimse başörtü yasağı başta olmak üzere 28 Şubat öncesini yaşamayacak."

DP Genel Başkanı Uysal ise Gelecek Partisi ile birlikte ortak kaygıları olduğunu belirtti. 2019 seçimlerini hatırlatarak, 'AKP'nin yargıyı manipüle ederek neler yaptığını hepimiz biliyoruz' diyen Uysal şu şekilde konuştu:

"AKP'nin yargıyı manipüle ederek neler yaptığını hepimiz biliyoruz"

"Ülkenin yaşadığı akıl dışı hezeyanların bir takım tezmiş gibi ortaya konulup bu ülkede kayıt dışı bir ekonominin, devletin nasıl işlediğini görüyoruz. Bugün bu ziyaretle sağduyu içerisinde fikir ve kadro derinliğini ortaya koymak siyasetin en önemli meselesidir. Ortak kaygılarımız var. İktidar Türkiye'yi biraz daha içeri kapatarak gidiyor. 2019 yerel seçimleri sonrası bunun bir provasını görmüştük, İstanbul seçimlerini iptal ederek. AKP'nin yargıyı manipüle ederek neler yaptığını hepimiz biliyoruz."

"BDDK, yanlışı yapanları değil de bunları ifşa edenler hakkında suç duyurusunda bulundu"

"BDDK'nin bu ülkenin parlak bürokratlarına, namuslu gazetecilerine bu yanlışı yapanları değil de bunları ifşa edenler hakkında suç duyurusunda bulundular. Kavcıoğlu ile çalışmayı tercih etmiş olabilir ama bu ülke bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Bir girdap içerisindeyiz ama buradan çıkmak hepimizin görevi. Gelecek Partisi ve biz bütün açık yürekliliğimizle Türkiye'nin önündeki problemin merkezine şahsi beklentilerimizi değil, Türkiye'nin vehametini koymayı açıkça söylüyoruz."