-DAVUTOĞLU: HEDEFİMİZ, DEMOKRASİYİ GELİŞTİRMEK STRASBOURG (A.A) - 10.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Türkiye'de yüksek standartta bir demokrasiyi geliştirmeye hedeflediklerini'' söyledi. Davutoğlu, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını Makedonya'dan devralması dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi, Makedonya Dışişleri Bakanı Antonio Miloshoski ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın katıldığı basın toplantısında Davutoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığı döneminde öncelik vereceği konular hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, bir soru üzerine verdiği yanıtta, Türkiye'de insan hakları ve demokratikleşme konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti ve hükümetin bu süreci devam ettirme konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Hukuk devleti ilkesi ve demokratikleşme konusunda önemli yol kat edildiğini ancak daha atılacak adımların olduğunu kaydeden Davutoğlu, insan hakları konusunda hiç bir ülkenin mükemmel olmadığını vurguladı. Türkiye'nin daha önce AKPM'nin denetim sürecinde olan bir ülke olduğunu hatırlatan Davutoğlu, yapılan reformlarla birlikte bu sürecin kaldırıldığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, dönem başkanı olarak Türkiye'nin Avrupa kıtasının en eski ve kapsamlı kuruluşu olan Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin reformu konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin dönem başkanlığı boyunca, Avrupa'da siyasi istikrar ve demokratik güvenliği sağlayan Avrupa Konseyi'nin, Avrupa ve uluslararası siyaset sahnesindeki rolünün, görünürlüğünün ve etkinliğinin arttırılması için çaba göstereceğini söyledi. Davutoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığı boyunca insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini güvence altına alan ve ortak değerler ve ilkeler Avrupa'sını temsil eden örgütün güçlenmesini hedef aldığını ifade etti. Avrupa Konseyi'nin denetim organlarının güçlendirilmesi için ve Avrupa Birliği'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olması konusunda çaba gösterileceğini belirten Davutoğlu, Avrupa toplumlarının çok kültürlülükten dolayı karşılaştığı sorunların giderilmesi için Türkiye'nin çalışacağını ifade etti. Davutoğlu, şubat ayında AİHM'nin reform konusunda İsviçre'nin Interlaken kasabasında alınan kararlarının da yakın takipçisi olacağını belirtti ve bu konuyla ilgili Türkiye'nin İzmir'de nisan ayında bir konferans düzenleyeceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin önerdiği, Almanya'nın eski dışişleri bakanlarından Joschka Fischer'in başkanlığını yaptığı ve yine Türkiye'den Ayşe Kadıoğlu'nun üyesi olduğu ''Seçkin Şahsiyetler Grubu''nun rolünün güçlendirilmesini için çalışacaklarını ifade etti. Davutoğlu, Avrupa'da çok kültürlülük içinde daha iyi yaşamın sağlanması için hoşgörünün önemini vurguladı ve bu grubun çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu girişimini takdir ettiklerini ve büyük önem verdiklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bir soru üzerine verdiği yanıtta, Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun barışçıl ve karşılıklı saygı içinde çözülmesini arzu ettiğini ifade etti. Davutoğlu, başka bir soruyu yanıtlarken dönem başkanlığı boyunca, Türkiye'nin daha önce imzalamadığı Avrupa Konseyi sözleşmelerini imzalamak ve onaylamak için gerekli çabayı göstereceğini ifade etti.