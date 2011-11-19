-Davutoğlu: ''Hedefimiz, Çin standartlarında üretim'' İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Çin'e özel bir politikayla yaklaştıklarını belirterek, ''Hedefimiz AB standartlarında demokrasi, Çin standartlarında üretim. İkisini bir arada geliştirmeyi hedefliyoruz'' dedi. Davutoğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'nın 8 bakanın katılımıyla yapılan İnteraktif Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, komşularla sıfır sorun politikasını anlattı. Davutoğlu, bugün de Suriye'de yönetimin Türkiye'nin tavsiyelerini dinlemeyip, halkına zulmetmesiyle ortaya çıkan durum dışında bütün komşularla ilişkilerin mükemmel olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Biz 'diaspora' tabirini değiştiriyoruz. Öncelikle içini değiştiriyoruz. Sadece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı değil, bizimle geçmişte beraberliği olan bütün akraba topluluklarını kendi diasporamız olarak görüyoruz. Yani iç halka, yurt dışındaki vatandaşlarımız. Onun hemen dışındaki halka, Arnavutlar, Boşnaklar, Çerkezler, Kafkasya... Bütün o toplulukların Amerika'da, Avrupa'da... Azeriler, bütün Türk Cumhuriyetleri ikinci halka . Üçüncü halka bir şekilde Türkiye'den göç etmiş ve sonra vatandaşlık kaybetmiş herkes'' diye konuştu. Özbekistan içinde yaşanan sıkıntılar olduğunu, Türkiye'nin de Özbekistan ile sıkıntılar yaşadığını dile getiren Davutoğlu, iş adamlarının orada karşılaştıkları sorunları bildiklerini, bunların Türkiye'den kaynaklanan sıkıntı değil, maalesef Özbekistan'ın kendi içinde yaşanan sıkıntılar olduğunu söyledi. Gürcistan ile artık pasaport kullanılmadığını, Abhazya ile ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını, Çin'in de önemli bir ticari partner ve dünyanın yükselen gücü olduğunu ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Çin ile ilişkileri en üst düzeye getiriyoruz. Çin'e özel bir politika ile yaklaşıyoruz. Başbakan'ımızın da özel ziyareti olacak. Bu politikada Asya'nın doğusunda ve batısında yükselen iki gücün eşit, ortak bir sinerji çıkarma çalışması olacak. Bizim kalkınmamızdaki ilke demokrasi. Millet egemenliği bağlamında bizim Çin ve AB'den farkımız şu. Hedefimiz AB standartlarında demokrasi, Çin standartlarında üretim. İkisini bir arada geliştirmeyi hedefliyoruz. Çin standartlarında üretim yaparken insan hakları, demokrasi, sendikal haklarda AB standartlarını taşıyacağız. AB standartlarında reformlar gerçekleştirirken de, Çin standartlarında üretim gerçekleştireceğiz. Sizler bizim en büyük gücümüzsünüz. Bizlerin yürüttüğü vazife sizlerin karşılaştığı problemleri çözmek. Burada mazeret olmayacak. 24 saat yetmiyorsa 25. saati arayacağız. 7 gün yetmiyorsa 8 günü bulacağız. Çünkü biz vaktin de bereketlendiğine inanan insan topluluğuyuz. Eğer hedef adalet ve millete hizmet ise vakit de bereketlenir. Biz her zaman sizlerin hizmetinizde olacağız. Sizlerin ürettiği her değerin dış politikamıza katkısı olduğuna inanıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin.''