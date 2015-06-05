Davutoğlu: HDP’ye oy vermek, PKK’ya oy vermektir

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Artık Demirtaş değil Kandil, 'Ben varım' diyor.Kimin koalisyon kuracağını, kimin koalisyon kurmayacağını ben tayin ederim' diyor. 'Kimin ne yapacağını ben bilirim' diyor. Ayrıca da tehdit ediyor 7 Haziran’da. O zaman biz de şunu söyleriz, HDP’ye verilen oy, PKK’ya verilen oydur, Kandil’e verilen oydur ve aynı zamanda HDP’ye verilen oy darbecilere verilen oydur” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında soruları yanıtladı.

“Bu seçimlerin şifresi, teması nedir?” şeklindeki soru üzerine Davutoğlu, bunun kendisi için “yığınak” kavramı olduğunu söyledi.

“Askeri bir mücadele yürütüyor değiliz ama 12 yıllık bir birikimimiz var, bu birikimin devamı için biz bir yığınak yapıyoruz” ifadesini kullanan Davutoğlu, şunları söyledi:

“12 yıllık birikimi devam ettirip Türkiye’nin kalkınması için bütün gücümüzle tahkim ediyoruz kendi tarafımızı ama daha önemlisi, seçimi bir anlamda birinin bakış tarzıyla değerlendirmek gerekirse, önümüzdeki 4 yıl seçimsiz geçeceği için AK Parti'den kurtulmak isteyenler yığınaklarının tümünü, tabiri caizse, tüm mermilerini bu seçime sakladılar.”

AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana kazandığı seçim mücadelelerini hatırlatan Davutoğlu, muhalefetin, "Bu seçimi de kaybedersek bunları bir daha durdurma şansı yok. Yığınağımızın tümünü buraya yapalım. Bunu kaybedersek 4 yıl seçim olmadığı dönemde AK Parti bu başarı grafiğini sürdürürse onu durdurmak artık imkansızlaşır” düşüncesiyle telaşa kapıldığını ifade etti.

"Birbirine hiç benzemeyen kardeşler bir araya geldi" diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP ile MHP'nin aynı potada olacağını düşünebilir miydiniz? Nedir onları aynı potaya sokan? 'Bunu da kaybedersek bir daha bunlara meydan okumamız imkansız' düşüncesi. Çünkü 2015 - 2019 arasında büyük projelerin çoğunu hayata geçireceğiz. 3. Köprü, 3. Havalimanı, otoyollar… Başlamış projeler hayat geçecek. Milli savaş uçağı filan. Bu başarı hikayesi arkasında olan birini durdurmak mümkün olmayacağı için 'Ya şimdi ya hiçbir zaman' diye düşündüler."

"Demirtaş demokrasi oyunu oynuyor görünüyor ama gerçek mesajları Cemil Bayık, Murat Karayılan veriyor" ifadesini kullanan Davutoğlu, "Çözüm sürecini yöneten AK Parti demokrasi gücü olmuyor, MHP demokrasi gücü oluyor. Darbe yanlısı, 'Genç Subaylar rahatsız' diye başlık atan Cumhuriyet gazetesi demokrasi gücü oluyor, 12 Eylül mantığını savunan ve 28 Şubat'ta açık bir şekilde askeri müdahalenin yanında yer alan Doğan medya demokrasi yanlısı oluyor, AK Parti demokrasi gücü olmuyor" diye konuştu.

‘Maskeler indi’

Davutoğlu, seçime 2-3 gün kala maskelerin indiğini iddia ederek, "Artık Demirtaş değil Kandil, 'Ben varım' diyor. Kimin koalisyon kuracağını, kimin koalisyon kurmayacağını ben tayin ederim' diyor. 'Kimin ne yapacağını ben bilirim' diyor. Ayrıca da tehdit ediyor 7 Haziran’da. O zaman biz de şunu söyleriz, HDP’ye verilen oy, PKK’ya verilen oydur, Kandil’e verilen oydur ve aynı zamanda HDP’ye verilen oy darbecilere verilen oydur. PKK terör örgütü HDP’nin arkasında, DHKP-C terör örgütünün solisti de CHP’den aday. Bütün bunların arkasında da özellikle İsrail yanlısı bilinen bir uluslararası medya var" şeklinde konuştu.