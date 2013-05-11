Davutoğlu: Hatay'daki patlamalar tesadüf olamaz!

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde belediye binası yakınlarında patlamalar oldu. Patlamada 18 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, ''Provokasyonlar olabilir. Güvenlik güçlerimizle gerekli araştırmayı yapıyoruz.'' dedi. Zamanlamaya dikkat çeken Davutoğlu, Suriye konusuyla ilgili önemli kararlar alındığı bir döneme denk gelmesini hatırlattı ve ''bunlar tesadüf olamaz'' dedi.

'Gerekli tedbirler alınacak'

Gerekli tedbirler alınacak. Kimse Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkmasın. Suriye'de işler sona geliyor. Kimse çözüm sürecini baltalamaya kalkmasın. Kim ne yaptıysa karşılığını alır. Suriye için kritik olan bu süreçte zamanlama dikkat çekicidir.