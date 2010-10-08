-DAVUTOĞLU HAŞİMİ'YE ENDİŞELERİNİ İLETTİ ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ISEDAK toplantısı için Türkiye'de bulunan Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi ile görüştü. Dışişleri Konutu'nda Haşimi için akşam yemeği veren Davutoğlu, yaptığı kısa açıklamada, Türkiye'nin bir dostu olan Haşimi'yi yeniden görmekten çok memnun olduğunu söyleyerek, Irak ile ilgili bütün husus ve sorunları kendilerininmiş gibi görerek öyle ilgilendiklerini kaydetti. Davutoğlu, "Bu nedenle, yeni hükümetin son 6 aydır kurulamamasıyla ilgili bazı endişelerimiz var. Ancak Irak'taki dostlarımızın en güçlü hükümetin kurulması için en iyi yolu bulacaklarına inanıyoruz" diyerek, Türkiye'nin her zaman Irak ile olduğunu ve herhangi bir ihtiyaç olması durumunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Haşimi de Türkiye'nin Irak'ın karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümlenmesinde önemli olduğunu belirterek, "Türkiye, Iraklı siyasi gruplar arasındaki farklılıkların giderilmesi için samimi, tarafsız ve asil bir rol oynuyor" dedi. Haşimi bu nedenle Türkiye'nin rolünün bütün gruplar tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti. Bu arada, Davutoğlu NATO Genel Sekreteri Rasmussen ile akşam saatlerinde çalışma yemeğinde yaklaşık 1,5 saat bir araya geldi. Davutoğlu, Rasmussen ile bugün Ankara'ya gelişinin hemen ardından da görüşmüştü.