T24 LogoT24 Logo
Dünya

DAVUTOĞLU HAŞİMİ'YE ENDİŞELERİNİ İLETTİ ANKARA (A.A)

08 Ekim 2010 00:05

-DAVUTOĞLU HAŞİMİ'YE ENDİŞELERİNİ İLETTİ ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ISEDAK toplantısı için Türkiye'de bulunan Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi ile görüştü. Dışişleri Konutu'nda Haşimi için akşam yemeği veren Davutoğlu, yaptığı kısa açıklamada, Türkiye'nin bir dostu olan Haşimi'yi yeniden görmekten çok memnun olduğunu söyleyerek, Irak ile ilgili bütün husus ve sorunları kendilerininmiş gibi görerek öyle ilgilendiklerini kaydetti. Davutoğlu, "Bu nedenle, yeni hükümetin son 6 aydır kurulamamasıyla ilgili bazı endişelerimiz var. Ancak Irak'taki dostlarımızın en güçlü hükümetin kurulması için en iyi yolu bulacaklarına inanıyoruz" diyerek, Türkiye'nin her zaman Irak ile olduğunu ve herhangi bir ihtiyaç olması durumunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Haşimi de Türkiye'nin Irak'ın karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümlenmesinde önemli olduğunu belirterek, "Türkiye, Iraklı siyasi gruplar arasındaki farklılıkların giderilmesi için samimi, tarafsız ve asil bir rol oynuyor" dedi. Haşimi bu nedenle Türkiye'nin rolünün bütün gruplar tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti. Bu arada, Davutoğlu NATO Genel Sekreteri Rasmussen ile akşam saatlerinde çalışma yemeğinde yaklaşık 1,5 saat bir araya geldi.  Davutoğlu, Rasmussen ile bugün Ankara'ya gelişinin hemen ardından da görüşmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24