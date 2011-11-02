-Davutoğlu ''günün adamı'' SARAYBOSNA (A.A) - 02.11.2011 - Bosna Hersek'in en çok satan günlük gazetesi Dnevni Avaz, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu ''günün adamı'' seçti. Gazetenin bugünkü sayısında yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Türkiye'nin Bosna-Hersek'e verdiği destek vurgulandı. ''Samimi Destek'' başlığıyla verilen haberde, geçen hafta cuma günü ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne yönelik saldırının ardından Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun açıklama yaptığı, bu şekilde Bosna-Hersek'in bir kez daha yanında olduğunu gösterdiği belirtildi. Davutoğlu'nun, ''Bosna-Hersek'e yapılan saldırı, bize yapılan saldırıdır'' sözlerine dikkat çekilen haberde, ''Davutoğlu'nun destek dolu sözleri, ülkemizde büyük sevinçle karşılandı. Davutoğlu, dost ülkemiz olan Türkiye'nin Bosna-Hersek'in yanında bulunduğunu ve ülkemizin savunduğu barış, hukukun üstünlüğü gibi değerlere ulaşma mücadelemizde destek verdiğini gösterdi'' ifadelerine yer verildi. Haberde, 23 yaşındaki Sırbistan vatandaşı Mevlid Yaşareviç'in ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne yönelik düzenlediği silahlı saldırı sonucu Bosna Hersek'in zor günler yaşadığı, özellikle bu tip desteğe ihtiyacı olduğu da vurgulandı. Gazete, Davutoğlu'nun Bosna-Hersek'e yönelik dünkü açıklamaları nedeniyle kendisini ''günün adamı'' olarak okuyucularına duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, 30 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, Saraybosna'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıyı kınamıştı.