-Davutoğlu: Güney Afrika stratejik ortak PRETORIA (A.A) - 20.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Güney Afrika'yı stratejik ortak olarak gördüğünü söyledi. Davutoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Maite Nkoana Mashabane ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Mashabane ile çok mükemmel ve kapsamlı görüşmeler yaptıklarını belirten Davutoğlu, "Türkiye olarak Güney Afrika'yı stratejik ortak olarak görmekteyiz" dedi. Davutoğlu görüşmelerde ikili ilişkiler ile çeşitli bölgesel ve küresel sorunları ele aldıklarını belirterek, Türkiye ile Güney Afrika'nın ilişkileri geliştirmek için büyük potansiyele sahip iki ülke olduğunu ve bunun için daha çok çalışmaya karar verdiklerini kaydetti. Küresel sorunlarda da iki ülkenin coğrafi olarak uzak olsalar da bir araya geldiği zaman olumlu bir sinerji oluşturabileceğini belirten Davutoğlu, Türkiye'nin kendisini Avrupalı ve Asyalı olmanın yanı sıra bir Afrika ülkesi olarak da gördüğünü, Afrika açılımı konusunda da Güney Afrika'nın önemli bir yeri olduğunu bildirdi. Bu çerçevede Afrika kıtası için çalışmaktan memnun olduklarını söyleyen Davutoğlu, bu açılımın dış politikalarının önemli bir parçası olduğunu aktardı. Libya ve Suriye'deki duruma ilişkin iki ülkenin görüşlerinin benzeştiğini söyleyen Davutoğlu, Libya ile her iki ülkenin de tarihi bağları bulunduğunu, Libya Temas Grubu'nun son toplantısı ve diğer gelişmeler hakkında bilgi alış verişi yaptıklarını kaydetti. Bakan Davutoğlu sadece bölgesel değil iklim değişikliği, BM reformu gibi konularda da Güney Afrika ile birlikte çalışacaklarını belirterek, kapsayıcı bir yeni kültürel ve ekonomik küresel düzen kurulması hususunda da benzer görüşleri paylaştıklarını, Türkiye'nin Güney Afrika'nın daha iyi bir dünya düzeni kurulmasına yönelik girişimlerini destekleyeceğini kaydetti. -Libya ve Suriye- Libya ile ilgili soruya karşılık Davutoğlu, Türkiye'nin bu konudaki yol haritası ile Güney Afrika'nın Libya politikası arasında pek çok ortak husus bulunduğunu belirterek, iki ülkenin bu konuda da aynı değerleri savunduklarını kaydetti. Davutoğlu Libya'nın demokratik ve özgür bir ülke olması, ülkenin geleceğine Libya halkının kendisi tarafından karar verilmesi gerektiği noktalarına dikkat çekerek, Libya yönetiminin halkının demokratik siyasi taleplerini yerine getirmesi gerektiğini bildirdi. "Bölünmüş bir Libya istemiyoruz" diyen Davutoğlu, bütün şiddet olaylarının sona ermesini, geçiş sürecinin ise uluslararası toplumun desteği ile hızlı olmasını arzu ettiklerini bildirdi. Suriye'deki gelişmelere ilişkin soruyu da yanıtlayan Davutoğlu, Türkiye olarak hala komşularla sıfır sorun politikasını uygulamaya çalıştıklarını, Suriye ile ilgili gelişmelerin ise bu politikadan bağımsız ve farklı olarak geliştiğini kaydetti. Davutoğlu 8 aydır Suriye yönetimine sabırlı bir şekilde halkının taleplerine yanıt vermesi ve reform yapmasını tavsiye ettiklerini, operasyonları durdurmalarını istediklerini hatırlattı. Beşşar Esad ile yaptığı uzun görüşmeyi hatırlatan Davutoğlu, o görüşmede bir yol haritası üzerinde hemfikir olduklarını, bu çerçevede Hama'dan güçlerin çekildiğini, şehrin basına açıldığını hatırlattı. Ancak sonraki günlerde olayların böyle olumlu gelişmediğini aktaran Davutoğlu, Şam yönetiminin daha çok operasyon yapmaya ve daha çok sivil öldürmeye başladığını bildirdi. Yeni bir açıklama ile Esad'a sözlerini tutma çağrısı yaptığını anımsatan Davutoğlu, "Ancak Suriye yönetiminin eylemleri umut verici ve olumlu bir yönde değil" diye konuştu. Bakan Davutoğlu Suriye yönetimine bir kez daha sözlerini tutma çağrısı yaparak, Türkiye olarak olayları yakından izlemeye devam edeceklerini bildirdi. Davutoğlu, Suriye yönetiminin vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğunu söyleyerek, bunu yapmayan yönetimin şehir merkezlerinde sivillere karşı şiddet uygulamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Dışardan bir müdahaleye karşı olduklarını ancak insani durumun giderek kötüleşmesinin de kabul edilemez olduğunu belirten Davutoğlu, silahlı gruplar ile sivillerin birbirlerinden ayrıştırılması gerektiğini kaydetti. Somali'deki açlık krizi ile ilgili soru üzerine de Davutoğlu, Başbakan Erdoğan ile son ziyaretlerine ilişkin bilgi vererek, bunun ikili bir ziyaret değil uluslararası topluma çağrı niteliğinde bir ziyaret olduğunu vurguladı. "Dün orada gördüklerimiz çok acı vericiydi. Orada bir insanlık trajedisi var. Bu nedenle uluslararası topluma çağrı yapmak istedik" dedi. Davutoğlu Somali'de istikrar ve güvenlik ortamının oluşması için de çalışılması gerekiğini vurgulayarak, bütün bu sorunlar için Afrika Birliği ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti. Görüşmede de Somali hakkındaki yol haritaları hakkında bilgi verdiğini aktaran Davutoğlu gıda ve ilaç yardımı, hastane ve yol inşası gibi girişimleri üstlenmekte olduklarını, Türk halkının 200 milyon dolar kadar yardım topladığını anlattı. -Güney Afrikalı bakan- Mashabane de Davutoğlu'nun önemli bir ziyaret yapmakta olduğunu söyleyerek, görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok karar aldıklarını kaydetti. İki ülke arasındaki istişareleri sürdüreceklerini belirten Mashabane, gerek Libya ve Suriye gerekse küresel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ve beraber çalışacaklarını bildirdi. Etiyopya'da 25 Ağustos'ta düzenlenecek olan Afrika Birliği'nin Somali toplantısına ilişkin bilgi verdiğini kaydeden Mashabane, Davutoğlu'nun Türkiye'nin aynı zamanda bir Afrika ülkesi olduğuna ilişkin sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı. Evsahibi bakan, ülkesinin BM Güvenlik Konseyinin geçici üyesi olduğunu hatırlatarak, bu çerçevede BM reformu gibi küresel konularda birlikte çalışmak istediklerini bildirdi. Libya'nın geleceğine yine Libya halkının kendisinin karar vermesi gerektiğini belirten Mashabane, bu konuda Türkiye ile benzer görüşleri paylaştıklarını, şiddet olaylarının acilen son bulması ve yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini kaydetti. Mashabane, "Dışardan bir yönetimin empoze edilmesine karşıyız" diyerek, Libya halkına kendi sorunlarını tartışma imkanı sunulması gerektiğini bildirdi. Mashabane, Suriye konusunda da görüş alışverişi yaptıklarını belirterek, şiddet olaylarının ve operasyonların son bulmasını, reformların bir an önce uygulanmasını istediklerini belirtti. Çözümün Suriye içinde olması gerektiğini söyleyen Mashabane, ABD Başkanı Obama'nın Esad'a yaptığı "git" çağrısının hatırlatılmasına karşılık bunun onların tarzı olmadığını, bir rejimin değişmesi gerektiğine kendilerinin değil halkının karar vermesi gerektiğini kaydetti. Bakan Davutoğlu ayrıca Güney Afrika Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim İbrahim ile görüştü.