Davutoğlu: Gerçekler, Erdoğan ile televizyonda tartışırsak ortaya çıkar

Davutoğlu, Mersin’deki ziyaretlerine dün Erdemli ilçesinde devam etti. Sokakta karşılaştığı bir vatandaşın, “Türk Lirası hızlı bir şekilde değer kaybediyor, nasıl çözeceğiz?” diye sorması üzerine Davutoğlu, “Bunların 2 temel sebebi var” diyerek "Merkez Bankası’nın başında da, Hazine’nin, Maliye’nin başında da bu işi bilmeyen cahil adamlar var. Hiç bilmiyorlar. İşin ehlini getireceğiz. Ben başbakanlığı bıraktığımda dolar 2 lira 80 kuruştu. Türkiye aynı Türkiye’ydi. İkincisi de yolsuzluklar. Bu memleketin hazinesinin kanını emiyorlar. Bütün bunları durduracağız. Yolsuzlukları engelleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile televizyonda tartışma çağrısında bulunan Davutoğlu, “Televizyonları yasakladı bize bunlar. Herkes bize saldırma hakkına sahip, hâlâ çıkarmıyorlar. Biz çıkmak istemediğinizden değil. Bir gün Tayyip Erdoğan ile karşılıklı oturup konuşsak, tartışsak televizyonda gerçek ortaya çıkar. Ama cesaret edemezler” diye konuştu.