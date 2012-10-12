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Davutoğlu: Esed, Şam'da ne diyorsa Kılıçdaroğlu burada onu söylüyor

Davutoğlu, 'Kılıçdaroğlu’na dava açacağım , o parayı da Esed’in zulmüne uğrayan çocuklara vereceğim' dedi

12 Ekim 2012 19:42

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'na açacağım davadan kazanacağım parayı Esed'in şiddeti altında yetim kalan çocuklara bağışlayacağım. Kılıçdaroğlu zihnindeki Davutoğlu ile kavga ediyor" dedi. TBMM'de Bakan Davutoğlu hakkındaki gensoru reddedildi. 

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelere başlandı.

CHP, ''tehlikeli ve maceracı bir dış politika yürüttüğü, bunu yaparken bir çok gerçeği yasama organından ve halktan gizlediği'' iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru önergesi vermişti.

Gensoru üzerinde konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu birçok kere hakaretlerde bulundu. Ahlak ve irfan sahibi CHP'lilere hitap etmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun bir küfrünü gazeteler sansürleyerek vermek zorunda kaldı.

Kılıçdaroğlu'na açacağım davadan kazanacağım parayı Esed'in şiddeti altında yetim kalan çocuklara bağışlayacağım.

Devlet ahlakı gizli oturumu gizli tutmayı gerektirir. Kılıçdaroğlu, zihnindeki Davutoğlu ile kavga ediyor. Esed Şam'da ne diyorsa Kılıçdaroğllu burada onu söylüyor. "Bu olayların sorumlusu Türkiye'dir" diyorlar.

 

'Kılıçdaroğlu'ndan takdir beklemiyoruz'

 

BM ve TBMM komisyonları Apaydın kampına gitti ama onların raporlarına itibar etmiyorlar. Mesele bir zihniyet ve ahlak meselesidir. Akçakale olayı sonrası Türkiye'nin tarafında saf tutan MHP'ye teşekkür ederiz.

Her yerde bu onurlu bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz. CHP ve Kılıçdaroğlu'ndan takdir beklemiyoruz."

 

Hamzaçebi: Bir gün hesap vereceksiniz

 

Davutoğlu'nun açıklamalarına CHP adına Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi cevap verdi. Hamzaçebi şunları söyledi: "Apaydın Kampı'nın sorumluları bir gün mahkemede hesap verecek. Biz Davutoğlu'nun Cumhuriyet tarihinin en başarısız Dışişleri Bakanı olduğunu düşünüyoruz. Mezhep esaslı bir dış politika güden bakan var."

 

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