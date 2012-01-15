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Dünya

Davutoğlu, Esad'ın genel af ilanını değerlendirdi BEYRUT (A.A) 

15 Ocak 2012 18:25

-Davutoğlu, Esad'ın genel af ilanını değerlendirdi BEYRUT (A.A) - 15.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye lideri Beşşar Esad'ın genel af ilan etmesiyle ilgili olarak, daha önce de benzeri açıklamalar yapıldığını hatırlatarak, "Şu ana kadarki tecrübelerimiz maalesef bu sözlerin, bu büyük vaatlerin yerine getirilmediği doğrultusunda" dedi. Çeşitli temaslar için Lübnan'da bulunan Davutoğlu, Beyrut'ta BM bölgesel komisyonların toplantısına katıldıktan sonra Türk gazetecilere temaslarıyla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı. Beşşar Esad'ın genel af ilanıyla ilgili bir soru üzerine Davutoğlu, "Bu tür ilanları çok gördük daha önce. Biliyorsunuz geçen sene Nisan ayında, benim ziyaretim sonrasında sıkıyönetim kaldırılmıştı, olağanüstü hal kaldırılmıştı. Olağanüstü halden çok daha öte, baskıcı bir yöntem uygulandı. Şimdi genel af ilan edildiği söyleniyor. Bu tarz çalışmalar yapıldı" diye konuştu. Samimiyetle uygulanmadığı taktirde bu tür af ilanlarının bir faydası olmadığını vurgulayan Davutoğlu, şöyle devam etti: "Ama samimiyetle uygulanırsa ve bunun olumlu sonuçları olursa, tabii ki bunu değerlendiririz. Ancak şu ana kadarki tecrübelerimiz maalesef bu sözlerin, bu büyük vaatlerin yerine getirilmediği doğrultusunda. Ayrıca sadece Suriye içinde değil, Suriye dışındaki muhalefete de bütün bu hususların teşmil edilmesi lazım. Bu noktada nasıl bir uygulama olacağını hep beraber takip edeceğiz. Ümit ederiz bu yeniden bir zaman kazanma taktiği değildir." -Lübnan Açıklamasında Lübnan'ın önemine ve Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'a etkisine de değinen Davutoğlu, Lübnan'ın bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Lübnan'ın istikrarının korunması herkesin ortak çıkarıdır" dedi. Bölgeyle ilgili konuları görüşmek üzere Lübnan'a geldiğine işaret eden Davutoğlu, bu vesileyle Lübnanlı liderlerle bir araya geldiğini ve çok kapsamlı görüşmeler yaptığını söyledi. Davutoğlu, "Lübnan'ın bütün önemli siyasi aktörleriyle fikir alışverişinde bulunma imkanına kavuştuk. Bütün bu liderlerle bölgemizdeki son gelişmeler bağlamında, Lübnan'ın taşıdığı önem, özellikle Suriye'deki gelişmelerin Lübnan üzerindeki etkileri konuları üzerinde durduk. Lübnan bölgenin kilit ülkelerinden birisi" dedi.

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