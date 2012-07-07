Davutoğlu: Esad'ın baskı yönetimine son verme konusunda başarısız olduk

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, uluslararası camianın Suriye’de Beşşar Esad’sız bir geçiş dönemi için daha kararlı bir şekilde harekete geçmesi çağrısında bulundu.

”France24” televizyon haber kanalına konuşan Davutoğlu, sivil halka yönelik katliamlarından dolayı Suriye yönetimini ”insanlık suçu” işlemekle suçladı.

Türkiye’nin Esed’in baskı yönetimine son vermesi için elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini ifade eden Davutoğlu, ”Bu konuda maalesef başarısız olduk” ifadesini kullandı.



'Türkiye için değil, bölge barışı için'



Türkiye’nin hiçbir ülkenin içişlerini karışmamaya büyük özen gösterdiğinin altını çizen Davutoğlu, bununla birlikte sınırdaki gerginlik ve ülkeye gelenlerin sayısının 30 bini bulması nedeniyle Suriye’deki durumun, Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından endişe kaynağı yarattığını söyledi.

Davutoğlu, Suriye’deki durumun sadece Türkiye için değil, bölge barışı ve istikrarını da tehdit ettiğini belirtti.

Davutoğlu, Suriye’den Türk sınırına yönelik olası ihlal ve bir tehdit gelmesi halinde kararlılıkla buna gereken yanıtın verileceği uyarısında bulundu.

Esed’in geleceği konusunda Suriye halkının karar vereceğini kaydeden Davutoğlu, bu ülkeye yönelik olası bir uluslararası askeri müdahale için de BM kararının gerekli olduğunu hatırlattı.