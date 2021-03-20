Davutoğlu: Erdoğan için amaç artık istismar ve feda etmek pahasına iktidarda kalmaktır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması kararına ilişkin "Erdoğan için amaç artık millete hizmet değil, herkesi ve her şeyi gerektiğinde istismar ve feda etmek pahasına iktidarda kalmaktır" dedi.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesini ve Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını değerlendirdi. Davutoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir gecede daha kısa bir süre önce atadığı Merkez Bankası Başkanını tüm teamülleri ve ekonominin gerçeklerini çiğneyerek görevden almak, amacı genelde aile bireylerine, özelde kadınlara karşı şiddeti engellemek olan ve bizzat Sayın Erdoğan'ın kendi imzasıyla yürürlüğe giren İstanbul sözleşmesinden anayasaya aykırı olarak TBMM'nin onayı olmadan çekilmek, parti kapatma davaları, belediyeye ait yeşil alanların mülkiyetiyle oynamak... Bunların hepsi Türkiye'nin sadece ve sadece kendini düşünen bir zihniyetle yönetildiğini ortaya koyuyor. Sayın Erdoğan için amaç artık millete hizmet değil, herkesi ve her şeyi gerektiğinde istismar ve feda etmek pahasına iktidarda kalmaktır.

"Ülkenin bu gündeme esir olmasına izin vermeyeceğiz"

"Kadın, genç, memur, işçi, emekli, çiftçi dahil hiç bir şey onun iktidarda kalmasından ve Türkiye'yi dünyadan izole ederek doksanlı yıllara götürmek isteyen ortaklarına verdiği sözlerden daha önemli değil. Toplumu konu başlıkları üzerinden ayırırken esasen toplumun değil kendi gündemlerinin peşindeler: Ne olursa olsun iktidarda kalmak. Ülkenin bu gündeme esir olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim tarafımız da ilkelerimiz de bellidir: Demokrasi, insan hakları ve özgürlük."