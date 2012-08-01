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Politika

Davutoğlu: Bölgesel yönetim mesajımızı aldı

Davutoğlu, bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından Erbil havaalanında karşılandı

01 Ağustos 2012 23:27

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Kuzey Irak'a giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kürt lider Barzani ile bir araya geldi. Davutoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada 'Barzani'nin Türkiye'nin mesajını aldığını' söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, şu sıralarda Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin lideri Mesut Barzani kritik bir görüşme gerçekleştirdi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun da eşlik ettiği Davutoğlu 17.00 sıralarında Erbil'e indi.

Türk heyeti, kuzeydeki bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından Erbil havaalanında karşılandı. Davutoğlu ardından Barzani ile çalışma ofisinde biraraya geldi.

Davutoğlu, görüşmede Barzani'ye, Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün korunmasının bölge için taşıdığı önemi ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşabilecek tehlikeli yapılanmadan duyduğu kaygıları iletti. Davutoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Barzani ile görüşme olumluydu. Bölgesel yönetim mesajımızı aldı'' diye konuştu. Davutoğlu ayrıca birlikte adımların atılması için anlayış birliğine varıldığını açıkladı.

 

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