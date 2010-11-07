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DAVUTOĞLU ERBİL'DE ERBİL (A.A)

07 Kasım 2010 12:17

-DAVUTOĞLU ERBİL'DE ERBİL (A.A) - 07.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ta hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Erbil'e geldi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin Başkanı Mesut Barzani tarafından Erbil'deki konutunda karşılandı. Davutoğlu, Barzani ile görüşmesinden önce basına kısa bir açıklama yaptı.  Davutoğlu, iki toplantı yapmak üzere Irak'a geldiğini, ilk görüşmesinin Erbil'de ikinci görüşmesinin Bağdat'ta olacağını kaydetti. Davutoğlu, "Türkiye olarak, güvenli ve istikrarlı bir Irak'ın kurulmasını istiyoruz, bunun için çaba gösteriyoruz" dedi.

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