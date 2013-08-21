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Politika

Davutoğlu: 'elçiliklerin dinlenmesi konusunda hassasiyetimizi ilettik'

Davutoğlu, ABD'nin, Türkiye'nin de dahil olduğu 38 büyükelçilik ve konsolosluğu dinlediği yönündeki haberlere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı

21 Ağustos 2013 12:55

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın, elçilikleri dinlediği iddiası hakkında, "Konu, ASEAN Toplantısı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile ele alınmış ve hassasiyetimiz açıklıkla iletilmiştir" dedi.
Davutoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 ülkenin elçilik ve diplomatik misyonları tarafından yapılan gizli telefon görüşmelerinin dinlendiği ve internet kayıtlarının takip edildiğine yönelik iddiaların kaygı verici olduğuni belirtti. 
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın,konu ile ilgili soru önergesine cevap veren Davutoğlu, şunları kaydetti: 
"Konu, Güyeydoğu Asya Uluslar Topluluğu (ASEAN) Toplantısı sırasında Brunei'de ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile ele alınmış ve hassasiyetimiz açıklıkla iletilmiştir. Keza, meseleye dair tutum ve hassasiyetimiz, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne, 3 Temuz 2013 tarihinde iletilmiş ve konuyla ilgili izahat verilmesine yönelik beklentimiz yinelenmiştir.
İstihbarata karşı konulmasına yönelik uygulamalar, geçmişte olduğu gibi Bakanlığımın merkez ve yurt dışı teşkilatının en önemli önceliklerinden biri olarak addedilmekte, ilgili kurumlarımızın desteği ile gerekli tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilmektedir."

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