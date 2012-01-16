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Dünya

Davutoğlu Downer'ı kabul etti ANKARA (A.A)

16 Ocak 2012 16:51

-Davutoğlu Downer'ı kabul etti ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Alexander Downer'ı kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen heyetler arası görüşmede, KKTC ve Kıbrıs Rum Kesimi liderlerinin 22 Ocak'ta ABD'de BM Genel Sekreteri Ban'la yapacakları zirve öncesi durum değerlendirmesi yapıldı. Davutoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde KKTC tarafının sergilediği esnek tutumu vurgulayarak, müzakerelere verdikleri desteği belirtti.  Downer da, Ada'daki duruma ilişkin görüşlerini aktardı.

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