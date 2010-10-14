-DAVUTOĞLU: DÖNEM BAŞKANLIĞINI TAÇLANDIRACAĞIZ ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Konseyi'nin sadece Avrupa kıtası için değil, savunduğu evrensel değerler bağlamında bütün insanlık için çok güzel bir örnek teşkil ettiğini söyleyerek, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını "en iyi şekilde taçlandırmaya kararlı olduğunu" bildirdi. Davutoğlu, Dışişleri Konutu'nda biraraya geldiği Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa'nın en seçkin ve tecrübeli devlet adamlarından Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'ı misafir etmekten büyük bir onur duyduğunu söyleyerek, kasım ayında Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını üstleneceğini anımsattı. Jagland'ın şubat ayındaki ziyaretinde Türkiye'nin dönem başkanlığında yapılacaklar hakkındaki ilk istişareleri yaptıklarını belirten Davutoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığında Konsey'in mümkün olduğu kadar aktif bir tempo içinde çalışması ve yeni bir yenilenme dönemine girmesi konusunda mutabakata vardıklarını ve bu çerçevede bazı adımlar atmaya kararlı olduklarını bildirdi. Davutoğlu, dönem başkanlığı sırasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de koordineli bir şekilde çalışacaklarını kaydetti. Bakan Davutoğlu, Genel Sekreter'in çok zamanlı bir inisiyatif ile 20 Ekimde, Avrupa'da Romanlar Konferansı'nın planladığını söyleyerek, bu konferansın Avrupa'da belki en çok dışlanan toplumun sorunlarını gündeme getirmesi açısından çok önemli olduğunu bildirdi. Konferansa Türkiye'nin de katılacağını belirten Davutoğlu, bu konuda çalışmalar yürüten Devlet Bakanı Faruk Çelik'in Türkiye'yi temsil edeceğini bildirdi. Davutoğlu, bu "çok zamanlı" girişim nedeniyle genel sekreteri tebrik ederek, bütün bu girişimlerde Türkiye'yi her zaman yanlarında göreceklerini kaydetti. -GENEL SEKRETER JAGLAND- Konuk Genel Sekreter Jagland da "Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüteceğiniz dönem için belirlediğiniz gündem maddelerinin bizim gündem maddeleriyle yüzde yüz örtüştüğünü görmekten büyük memnuniyet duyuyorum" dedi. Avrupa için çok kritik bir dönemde başlayacak olan Türkiye'nin başkanlığı sırasında gerçekleştirilecek olanların, ortak değerler çerçevesinde gerçekleşecek hususlar olduğunu belirten Jagland, Türkiye'nin dönem başkanlığının bölgedeki pek çok ülkeyi de kapsayacak barış ve istikrar çabalarına katkı sağlayacağını kaydetti. Bu dönem zarfında AB'nin İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olması gibi önemli konuların ele alınacağını hatırlatan Jagland, bunun Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında olmasını umduğunu ve bu olduğu takdirde bunun bütün Avrupa kıtası için tarihi bir olay olacağını, bu gelişmenin bütün ulus devletlerin ve AB'nin aynı anda, aynı standartlarda olması anlamına geleceğini bildirdi. Jagland, Türkiye, Rusya ve AB'nin Avrupa kıtasındaki üç büyük küresel oyuncu olduğunu da söyleyerek, Konsey çatısı altında üç büyük oyuncuyu biraraya getirmenin önemine dikkati çekti. Genel Sekreter Jagland, gündemde olan en önemli konulardan bir tanesinin de Türkiye'nin de gündeme getirmiş olduğu "Avrupa kıtasında çok dilli ve çok kültürlü bir büyük toplum olarak nasıl beraber yaşayabiliriz" fikrinin işlenecek olması olduğunu belirtti. Jagland, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi Avrupa'da çok önemli bir oyuncu olarak gördüğünü söyleyerek, Türkiye'nin sadece Avrupa'da değil aynı zamanda bölgesinde de çok önemli bir oyuncu olduğunu bildirdi. Jagland, Davutoğlu gibi iyi bir dostla işbirliği yapmayı da dört gözle beklediğini kaydetti.