Davutoğlu: Doların yükselişi sadece Türkiye'deki tartışmalara bağlanamaz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, son bir haftada rekor üstüne rekor kıran doların yükselişinin sadece Türkiye'deki tartışmalara bağlanamayacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüştü. Davutoğlu, ABD'nin New York kentindeki temasları kapsamında, BM Genel Sekreteri Ban ile bir araya geldi.

Başbakan Davutoğlu'nun, BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Başbakan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle: "Doların yükselmesi, doların diğer para birimleri karşısında yükselmesiyle ilgili bir husustur. Sadece Türkiye'deki tartışmalara bağlanamaz. Dolardaki yükselişle ilgili tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri almaktadır. Dün ilk yükseliş trendi olduğunda ben de buradan Merkez Bankası başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdim. Gerektiğinde her türlü tedbir alınır ama bunun dünyadaki genel bir dalgalanmanın Türkiye'ye yansıması olduğu unutulmamalı. Türkiye'de kur dolayısıyla özel bir kriz olduğu gibi bir kanaat, doğru bir kanaat değil ama bunu ciddiyetle ele alıyoruz."

'F-4'ler eğitim faaliyetleri dışında tutulabilir'

"(Konya'da askeri uçağın düşmesiyle ilgili) Bana verilen ilk bilgide doğrudan uçaktan kaynaklanan bir problemden daha çok, eğitimin kendisinin doğasında olan zorluktan kaynaklanan bazı faktörlerin etkili olabileceği gündeme getirilmişti ama konu nihayet bütün tetkikler yapıldıktan sonra açıklığa kavuşacak. Bunların sebeplerini inceleyeceğiz, gerektiğinde F-4'ler tümüyle bu eğitim faaliyetlerinin dışında tutulabilir. Türkiye'ye döner dönmez bu konuda Genelkurmay Başkanımızdan tekrar detaylı bir brifing alıp, gerekli adımları atarız.''