Davutoğlu: Devletler vatandaşına para aktarırken bizde vatandaştan para toplanıyor; bir terslik yok mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüs nedeniyle başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' yardım kampanyasına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından bir eleştiri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu "Bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken bizde vatandaşdan para toplanıyor" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu, dar gelirliler için başlatıldığı açıklanan yardım kampanyası için 'Milletimiz fedakardır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Ancak Koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?" diye yazdı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 'Biz Bize Yeteriz' bağış kampanyası için "Sayın Erdoğan'dan ihtiyacı olan insanlara yönelik nakit yardımı beklerken ne gördük; IBAN numaralarını şu adrese gönderin demesini beklerken; o şuralara para yatırın diye bir IBAN numarası verdi" demişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yardım kampanyasına yönelik eleştiriler için Twitter hesabından "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez" diye yazdı.