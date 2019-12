'Davutoğlu da buradaydı'

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Philip Gordon, "Bugünlerde sıklıkla duyduğum cümlelerden biri 'Davutoğlu buradaydı' (Davutoğlu was here) oluyor" dedi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon, Sabancı Üniversitesi ile Brookings Enstitüsü'nün işbirliğiyle düzenlenen bir konferansta konuştu.



Gordon'un Türkiye'nin dış politikası konusundaki açıklamaları dikkat çekiciydi. Türkiye'nin aktif bir dış politika izlediğini söyleyen Gordon, son zamanlarda en çok duyduğu cümlenin "Davutoğlu buradaydı (Davutoğlu was here) olduğunu söyledi.



Gordon şunları kaydetti:



"Türkiye aktif bir dış politika izliyor. Komşularıyla ve uzaktaki ülkelerle hiç olmadığı kadar etkileşim halinde. Bugünlerde ne zaman bir yere gitsem sıklıkla duyduğum cümlelerden biri "Ahmet Davutoğlu daha yeni buradaydı oluyor."



Gordon'un övgü kadar uyarıları da vardı, özellikle hukukun üstünlüğü ilkesine riayet edilmesinin önemine değindi Gordon.



"Kuşkusuz Türkiye'nin siyasi geleceğiyle ilgili kararların Türkiye'nin demokratik sistemi içinde Türkler tarafından alınması gerekir. Bir dost olarak Türkiye'de demokrasi alanındaki kaydedilen ilerlemelere önem veriyoruz. Kürtlerle diğer azınlıkların haklarının korunmasını amaçlayan demokratikleşme projesi, önemli bir adım."



Philip Gordon'un basın özgürlüğü konusunda da uyarıları vardı:



"Medya özgürlüğü demokratik toplumun temellerinden biri. Basının hayati işlevini zayıflatacak hiçbir adımın atılmaması gerekir. Siyasi partilerin özgür biçimde faaliyet gösterebilmesi de çok önemlidir. Demokrasilerde siyasi partiler kapatılma korkusu yaşamamalı."