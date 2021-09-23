Davutoğlu: Cumhuriyet tarihinin en faizci hükümeti ile karşı karşıyayız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kullandıkları, manevi-dini argümanlara bakmayın, Cumhuriyet tarihinin en faizci hükümeti ile karşı karşıyayız maalesef” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas’ta, partisinin il başkanlığı önünde açıklamalar yaptı. Davutoğlu, şunları söyledi:

"Millet ve manevi değerler hamaseti yapanlara sorun"

“En azından 10 gencimiz yaklaştı, ‘işsiziz başbakanım’ dedi. Türkiye bu hale nasıl geldi? Şimdi size gelip buraya vatan, millet ve manevi değerler hamaseti yapanlara sorun. Bu değerlerden ne kaldı geriye? Yolsuzluklarla mücadele dedik. Kendi bakanlığına, kurduğu şirketten dezenfektan satan mı ararsınız. İktidarda onlar. Bütün gençler işsizken; kokain koklayan genç lüks arabalarla AKP genel merkezinde. ‘Biz çökmeseydik marinaya mafya çökecekti’ diyenleri mi ararsınız. AK Parti’de ve merkezinde. Milyar dolarlık servetleri yurt dışında sayfalarca yayınlanan siyasi liderler, bakanlar, başbakanlar mı ararsınız.

"İddialara hala cevap verilmedi"

Bakın ben ayrıları 5 yıl geçti, geldiğimiz tabloyu görüyorsunuz. Hala, kendilerinin organize suç örgütü lideri ilan ettiği Sedat Peker’in iddialarına cevap veremeyenler, gelip hala Anadolu topraklarında vatan millet edebiyatı yapıyorlarsa onlara soru sorun arkadaşlar. Sorun; nedir bu marina işi diye, nedir bu kokain ticareti ile ilgili iddialar nereden geliyor diye sorun. Nedir yakınlarınızın zenginlikleri, açıklayın diye sorun. Buraya gelen bakanlara sorun milletvekillerine sorun. İşte ben buradayım, Dışişleri Bakanlığı yaptım 5 yıl, 2 yıla yakın Başbakanlık yaptım. Mal beyanım da bellidir, alnım da açıktır. Açıklasınlar herkes. Yolsuzlukları yapacaksınız, sonra Anadolu değerlerini istismar ederek o koltuklarda oturacaksınız.

"Bir tek çiftçinin 'memnunum' dediğini görmedim"

Gübre yüzde 120 artmış, yem yüzde 180’e kadar artmış. Çiftçinin enflasyonu ne, bütün bunların toplamını alın; yüzde 100’ün ortalamasını bulursunuz en az. Çiftçi nasıl üretim yapacak? Nasıl kredi borcunu, 120 milyar TL çiftçinin kredi borcu var. Nasıl ödeyecek bunları? Bunlar başka bir alemde yaşıyorlar. Kendileri lüks uçaklarda, lüks evlerde, lüks arabalarda, lüks salonlarda yaşadıkları için çiftçileri de öyle zannediyorlar. Şu ana kadar bütün yaz boyu en az 30 vilayet gezdim. Bir tek çiftçinin memnunum dediğini görmedim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı gezmiyor. Gezdiği zaman da bütün bir şehri, çevreyi bloke ederek geziyor.”

"Manevi, dini argümanlara bakmayın"

Başbakanlığımız döneminde bizi faizcilikle suçlardı, meydan meydan. ‘Bana yetki verirseniz faizleri indireceğim, bitireceğim’ derdi. Yetkiyi aldı. 2016’da bizim dönemimizde faiz yüzde 7 idi. Türkiye’nin toplam faiz harcaması 50 milyar TL idi ve aşağı doğru gidiyordu faiz, enflasyon. Şimdi faiz dünyadaki en yüksek faiz yüzde 19, o da piyasa faizi. Ve Türkiye’nin faiz harcaması 190 milyar TL. Bütçenin önemli bir kısmını faize ayırmak zorunda kalıyorlar. Size çok açık ve net şöyleyim. Geldiklerinde kullandıkları manevi-dini argümanlara bakmayın, Cumhuriyet tarihinin en faizci hükümeti ile karşı karşıyayız maalesef. En faizci, rantiyeye en büyük destek sağlayanların karşısındayız. Biz bıraktığımızda enflasyon yüzde 3.2 idi, üretici enflasyonu. Tüketici enflasyonu 6, 6 buçuktu. Şimdi üretici yüzde 44.95”

Ahmet Davutoğlu’un konuşması sırasında bir vatandaş ‘Davanı neden terk ettin’ diyerek tepki gösterdi. Eşiyle birlikte alana gelen vatandaşın tepkisinin provokasyon olduğunu gören partililer, sakin bir şekilde vatandaşı alandan uzaklaştırdı.

TIKLAYIN: Kritik faiz kararı sonrası dolar 8,80'i aştı

TIKLAYIN - Merkez Bankası faiz oranını düşürdü; dolar 8,80'i aştı