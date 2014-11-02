Davutoğlu: Çözüm süreci bölgemiz için en önemli başarı hikâyesidir

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin 23. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın son bölümünde yaptığı kapanış konuşmasında, "Çözüm süreci sadece Türkiye için değil bölgemiz için en önemli bir başarı hikâyesidir. Her ne sebeple olursa olsun, kim sabote etmek isterse istesin mutlaka kararlılıkla sürdürülecektir. Çünkü bizim için bu mesele milletimizin bütünleşmesi bakımından önemlidir, ülkemizin bekası açısından kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin her bir santimetre karesinde sadece ve sadece milletten meşruiyetini almış siyasi iktidarın teminatı altında olan kamu düzeni egemen olacaktır, her bir bölgesinde" diyen Başbakan Davutoğlu, "Kamu düzeni ile çözüm süreci arasında bir tür ikilem oluşturmaya çalışanlara fırsat verilmeyecektir" şeklinde konuştu.

"Bizden kimse, seçim gerekçesiyle, şu veya bu şekilde ekonomik disiplinden vazgeçeceğimizi beklemesin" ifadelerini kullanan Başbakan Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem iç, hem dış piyasalara buradan seslenmek istiyorum; biz, önümüzdeki 10 yılı planlayarak adım atıyoruz ve bu anlamda da kimsenin, Türk ekonomisindeki istikrardan şüphe ve tereddüt etmemesi gerekir."