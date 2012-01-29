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Dünya

Davutoğlu, Clinton'a teşekkür etti ANKARA (A.A)

29 Ocak 2012 02:34

-Davutoğlu, Clinton'a teşekkür etti ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile bir telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, Clinton'ı telefonla arayarak, Fransa Senatosunda kabul edilen yasa tasarısı hakkındaki açıklaması nedeniyle teşekkür etti. Clinton, Fransa Senatosunda kabul edilen Ermeni yasasıyla ilgili olarak Cuma günü yaptığı yorumda, ''Biz, ifadelerin suç sayıldığı bir yoldan asla yürümeyeceğiz. Ne kadar korkunç bir olay olursa olsun, ne kadar yüksek derecede hassasiyetleri temsil ederse etsin, tarihsel konuları çözmek için hükümet gücünü kullanmaya çalışmak, bana göre çok tehlikeli bir kapıyı açar'' demişti. Davutoğlu'nun Clinton ile görüşmesinde ayrıca Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. İki bakanın, Şubat ayı başında gerçekleştirilecek Münih Konferansı'nda buluşmak üzere anlaştıkları bildirildi. Davutoğlu ile Clinton arasındaki telefon görüşmesinde, Davutoğlu'nun Şubat ayında ABD'ye yapacağı çalışma ziyaretinin de ele alındığı öğrenildi.

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