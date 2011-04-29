T24 LogoT24 Logo
Gündem

DAVUTOĞLU, CLINTON GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 10:43

-DAVUTOĞLU, CLINTON GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gece ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Mısır Dışişleri Bakanı Nebil El Arabi ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece Davutoğlu'nu arayan Clinton ile Filistin'deki iç uzlaşı hakkında görüş alışverişi yapıldı. Davutoğlu, iç uzlaşı hakkında varılan anlaşmayı desteklediğini ve sürecin engellenmemesi gerektiğini belirtti. İki bakan, ayrıca Türkiye'nin Libya hakkındaki yol haritasının unsurlarını görüştü. Davutoğlu, sivillerin korunması ve NATO'nun bu alanda görevini yapmaya devam etmesi gerektiğini aktardı. Davutoğlu'nun, Mısır Dışişleri Bakanı El Arabi ile görüşmesinde de Filistin'de sağlanan iç uzlaşı hakkında durum değerlendirmesi yapıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24