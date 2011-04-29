-DAVUTOĞLU, CLINTON GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gece ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Mısır Dışişleri Bakanı Nebil El Arabi ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece Davutoğlu'nu arayan Clinton ile Filistin'deki iç uzlaşı hakkında görüş alışverişi yapıldı. Davutoğlu, iç uzlaşı hakkında varılan anlaşmayı desteklediğini ve sürecin engellenmemesi gerektiğini belirtti. İki bakan, ayrıca Türkiye'nin Libya hakkındaki yol haritasının unsurlarını görüştü. Davutoğlu, sivillerin korunması ve NATO'nun bu alanda görevini yapmaya devam etmesi gerektiğini aktardı. Davutoğlu'nun, Mısır Dışişleri Bakanı El Arabi ile görüşmesinde de Filistin'de sağlanan iç uzlaşı hakkında durum değerlendirmesi yapıldı.