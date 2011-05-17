-DAVUTOĞLU, CHP'Lİ ADAYIN DAVRANIŞINI TAKDİR ETTİ ALTINEKİN (A.A) - 17.05.2011 - Rıfat Yerlikaya - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP Konya 6. sıra milletvekili adayı Durmuş Ali Karamut'un kendisine destek vermesini ''kadirşinaslık'' olarak değerlendirerek, ''Ülkemizde siyasetin bu anlamda karşılıklı takdirleri de içerecek şekilde seyretmesini olumlu görürüz'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Altınekin ilçesine gelen Davutoğlu, Belediye Başkanı Ali Poçan'ı makamında ziyaret etti. Davutoğlu, burada gazetecilerin CHP'nin milletvekili adayı Durmuş Ali Karamut'un kendisine destek istemesiyle ilgili sorusu üzerine, bu durumun, siyasetin insanı boyutunu ortaya çıkaran ve takdir edilmesi gereken bir husus olduğunu belirtti. ''Maalesef muhalefette olmanın veya farklı siyasi görüşe sahip olmanın, iktidarda olanı veya diğer görüştekileri mutlaka olumsuz görmesi gerektiği gibi yanlış bir kanaat hakim'' diyen Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Aslında Durmuş Ali Bey'in tutumu, bu yanlış kanaati sarsan bir tutumdur. Dolayısıyla gaf, hata veya şaşkınlık gibi gösterilmesini doğru bulmuyorum. Siyasetin düzeyi yükseldikçe bu tür kadirşinaslık örneklerini de göreceğiz. Siyasetin, insani boyutunu göstermesi açısından aslında olumlu bir gelişme. Ayrıca Konyalı olarak da kadirşinaslık göstermesi ve Konyalı bir başka hemşehrisini bu anlamda takdir etmiş olması, Konyalıların sahiplenmesi gereken bir tutum. Biz, ülkemizde siyasetin bu anlamda karşılıklı takdirleri de içerecek şekilde seyretmesini olumlu görürüz.''