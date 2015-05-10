Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa’da partisinin düzenlediği mitingde konuşuyor. Türkiyeye sığınan Suriyeliler üzerinden muhalefet partilerini eleştiren Davutoğlu, “CHP ve HDP Esed’in Türkiye temsilcileridir” dedi.

Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün değerli Kara Kuvvetleri Komutanımız ve diğer komutanlarla birlikte Türkiye tarafındaki Eşme'deki kardeşlerimizle kucaklaşıp, Suriye tarafına geçtik. Oradaki kardeşlerimizle de kucaklaştık ve Süleyman Şah'ın huzurunda divan durduk.

Arapça ve Kürtçe seslendi

Artık Şanlıurfa Süleyman Şah ile anılacak. Süleyman Şah'ta al bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak. 7 Haziran'da Selahattin Eyyübi'nin torunları olarak ders vermeye hazır mısınız? Gözüm başım üstüne Şanlıurfa, Ser seran ser çavan Şanlıurfa, Ehvati ve Ehevati Ehlen ve sehlen bikum Şanlıurfa.

‘Biz herkesin temsilcisiyiz’

Diyaneti, İmam Hatipleri kapatalım diyenlere 7 Haziran'da ders verecek misiniz? Siz eski Türkiye'ye dönün artık Türkiye'nin güneşi doğuyor. Bir parti çıkıyor Kürtlerin temsilcisi, bir parti çıkıyor Türklerin temsilcisi biri de çıkıyor Alevilerin temsilcisiyiz diyor. Biz herkesin partisiyiz. AK Parti tüm etnik grupların partisi. AK Parti kale gibi duruyor.

Albayrak tevihidin işaretidir. Çünkü hilal Hz. İbrahim'in temsilidir. Hz. İbrahim tevhid için ateşe yürüyordu. Diyorlar ki Şanlıurfa'yı düşüreceğiz. Şanlıurfa tevhidin kalesi nasıl düşecek. Şanlıurfa buna izin verir mi? Tevhidi korumaya söz veriyor musunuz?

Berfo Ana oğlu Cemil’i 12 darbesinde kaybetti. 12 Eylül rejiminin kalıntılarını kim temizledi. İşkencelerde ölenlerden sonra işkenceyi kim kaldırdı? Yasakları kim kaldırdı? Başörtüsü yasağını kim kaldırdı? Onlar konuşur AK Parti yapar. OHAL'i kim kaldırdı. Kürtçe yasağını kim kaldırdı?

Diyaneti, İmam Hatipleri kapatılım diyenlere 7 Haziran'da ders verecek misiniz? Siz eski Türkiye'ye dönün artık Türkiye'nin güneşi doğuyor. Bir parti çıkıyor Kürtlerin temsilcisi, bir parti çıkıyor Türklerin temsilcisi biri de çıkıyor Alevilerin temsilcisiyiz diyor. Biz herkesin partisiyiz. AK Parti tüm etnik grupların partisi. AK Parti kale gibi duruyor.