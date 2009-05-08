Davutoğlu Çek Cumhuriyeti'nden GAP ile ayrıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çek Cumhuriyeti'ne gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temaslarını tamamlayarak, özel uçak "GAP" ile Prag'dan ayrıldı.



Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Gül'ün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile yaptığı görüşmelere katıldı.



Bu arada Davutoğlu'nun, ABD Başkanı Barack Obama'nın Avrasya Bölgesi Enerji Özel Temsilcisi Richard Morningstar ile bir araya geldiği öğrenildi. İki tarafın da Nabucco Projesi'ne verilen siyasi desteği teyit ettikleri görüşmede, Davutoğlu'nun, Türkiye'nin doğu-batı, kuzey-güney enerji koridorlarındaki özel konumuna dikkat çektiği belirtildi.



Morningstar'ın da görüşmede, Türkiye'nin Hazar Bölgesi'ndeki stratejik işlevini takdir ettiklerini dile getirdiği kaydedildi.

