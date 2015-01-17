Davutoğlu: Charlie Hebdo'nun karikatürlerini yayınlayanlara CHP sahip çıktı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo katliamına ilişkin olarak, "Dünyada Peygamber Efendimize hakaret edene karşı da sessiz durmayız, atıl kalmayız" dedi. Cumhuriyet gazetesinin derginin son sayısında 4 sayfalık bir seçki yayımlasını da eleştirerek "Karikatürleri yayınlayanlara CHP sahip çıktı. Hz. Peygamber ve onun ashabına kimsenin bir şey söylemesine izin vermeyiz" diye konuştu.

Davutoğlu, AKP Aydın ilk kongresinde konuştu.

Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Aydınlı Efeler bu milleti ayağa kaldırdı. Biz de istiklal bilinciyle hareket ettik. Hep tarihi şahsiyetlerle kendinizi kıyaslayın. Demirci mehmet Efe 2001 Türkiye'sine baksalardı bizim istiklali için savaştığımız Türkiye Cumhuriyet'i bu mu derlerdi?

2001'de tanklarını bile tamir etmekten aciz olan Türkiye'den kendi uçağını yapacak güçlü ve kudretli Türkiye'ye geldik.

İstiklaliniz ancak kendi silahınızı yaparsanız olur. Geçen hafta Berlin'de binlerce kardeşimizle buluştuk. Aydın'da gördüğüm aşk ve şevk Berlin'de Brüksel'de de vardı.

AK Parti öncesinde Avrupa'da bir yere girdiğimizde boynumuz eğik girerdik. Şimdi herhangi bir Meclis'e girdiğimiz de ah keşke bir sorsalar da biz de haykırsak biz Türk'üz diye.

O efelerin istiklale kavuşturduğu memleketimizi ebediyete kadar sürdürmektir.

Milliyetçilik sözde olmaz. Bayrağa itibar kazandırmakla olur. Bu bayrak dünyada her yerde. Sadece bu bayrak bizi temsil etmiyor. Bayrağımızın arkasında dimdik durduk duracağız.

Dünyada Peygamber Efendimize hakaret edene karşı da sessiz durmayız, atıl kalmayız.

Karikatürleri yayınlayanlara CHP sahip çıktı. Hz. Peygamber ve onun ashabına kimsenin bir şey söylemesine izin vermeyiz.

CHP iki aydır ne ile uğraşıyor? Şişli'de tehdit eden edene. Kağıt imzalatıyor. İstifa edeceksin diye. Bir Şişli'yi idare edemeyenler Türkiye'yi nasıl idare edecekler. Bırakın onlar Şişli'yle uğraşsınlar.

Adnan Menderes'in kabrine gittiğimde kendisine söz verdim. Sen şehitsin. Milli iradeyi korumak adına dar ağacına yürümekte bir an bile tereddüt etmeyeceğiz.

Şerefli TSK'nın içinde bazı paralel yapılar oluştu ve öyle hakeret etti. 12 yılda darbe ve milli iradeye dışarıdan vurmaya çalışanlar sert bir kayaya toslamıştır.

17-25 Aralık'ta paralel çete darbe vurmak istedi ama karşılarında kaya gibi duran AK Parti vardı.

CHP'li Aydın milletvekili diyor ki; bunlardan kurtulmak için önceden ordu vardı. Şimdi o da kalmadı. Bir de utanmadan Adnan Menderes'in memleketinden oy istiyorlar.

Bu paralel çete ve muhalefet partileri tıpkı Adnan Menderes'e yaptıkları gibi dönemin Başbakanı dediler. Ama Recep Tayyip Erdoğan şimdi milletten aldığı iradeyle Cuhmurbaşkanı.

Biz sadece milletimizden yetki alırız.