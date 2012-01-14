-Davutoğlu: Büyük biri devlet adamını kaybettik ANKARA (A.A) - 14.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatına ilişkin, ''Büyük bir devlet adamını kaybettik'' dedi. Ahmet Davutoğlu, Lübnan gezisi öncesi Esenboğa Havalimanı VİP girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rauf Denktaş'ın yürüttüğü onurlu mücadele ile hayatı boyunca dava adamlığını sürdürdüğünü belirtti. Davutoğlu, ''Hastanede kendisini ziyaret ettiğimde de bu onurlu mücadelenin izlerini taşıyordu. Berrak zihni ile hatıralarını bizlerle paylaşmıştı. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağolsun. Onun aziz hatırası Türkiye'de ve KKTC'de ebediyen yaşayacaktır. Ailesine, Kıbrıs Türk halkına baş sağlığı diliyorum'' diye konuştu.