Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bütün AK Partililerin mal varlığı araştırılsın, meydan okuyorum. Benim oğlumu ve damadımı kimse tanımaz. Devlet böyle yönetilir" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, başbakanlığı döneminde 'Siyasi Ahlak Yasası'nı Meclis'e sevk ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "onaylamam" dediğini kaydetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın 10 Nisan Pazar günü yaptığı Twitter paylaşımında cumhurbaşkanlığı adaylığı için "20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifadesini kullanmasının ardından başlayan tartışmalara da değinen Davutoğlu şunları kaydetti:

"Ülkenin iyiliğini düşünüyorsanız dürüst insanlara rövanşist yaklaşmayın"

6 lider birbirimizle açık yüreklilikle konuşmazsak masaya zarar veririz. Mesele biz isek her türlü hesabı vermeye hazırım ama bizimle olan hesap AK Parti'nin geniş kitlelerini korkutmamalı, ürkütmemeli. Ülkenin iyiliğini düşünüyorsanız dürüst insanlara rövanşist yaklaşmayın.

6'lı masa olarak seçime kadar cumhurbaşkanı adaylığını konuşmayacaklarını kaydeden Davutoğlu, "Bu masanın ilkelerini ortaya koyması lazım. Önemli olan en fazla sayıda milletvekilinin girişini sağlamak. Meclis'teki çoğunluğu almak cumhurbaşkanlığını almak kadar önemli" diye konuştu.