T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: Büşra Ersanlı'nın terörist olduğuna inanmıyorum

Yargıya müdahale edilemeyeceğini söyleyen Bakan Davutoğlu, "Bazıları bu tutuklamaların hükümet kararıyla olduğunu sanıyor" dedi

09 Temmuz 2012 10:59

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, KCK soruşturmasında tutuklanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın terörist olduğuna inanmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’teki “Suriye’nin Dostları” toplantısından dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milliyet gazetesinden Aslı Aydıntaşbaş, Ahmet Davutoğlu’na KCK soruşturmasında tutuklanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı’yla ilgili görüşlerini sordu.

Davutoğlu, “Büşra Hanım, 28 Şubat’ta da çok demokrat bir tavır almış bir akademisyendir. Terörist olduğuna inanmıyorum. Ama bu durumu bir bakan olarak kabullenmiyor olmam, bana yargıya müdahale hakkı vermiyor. Yargı ayrı bir süreç. Eleştirenler kimi yerde ‘Neden müdahale ediyorsunuz’, başka davada ise ‘Niye müdahale etmiyorsunuz’ diyor” dedi.

Yargıya müdahale edilemeyeceğini söyleyen Bakan Davutoğlu, “Bazıları bu tutuklamaların hükümet kararıyla olduğunu, iktidarın ‘toplayın bu insanları’ dediğini sanıyor. Sonuçta yargı bağımsız. Böyle ise Hakan Fidan neden ifadeye çağrıldı? O konuda da ben tutumumu en başta ortaya koydum” diye konuştu.

İfade özgürlüğünden yana olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şöyle konuştu:

“İlk bakan olduğumda önüne AİHM’de ifade özgürlüğü davalarını getirdiler. Mesele Sayın Mustafa Erdoğan’ın yazdığı bir makale. Bir akademisyen olarak aynı makaleyi ben de yazmış olabilirdim. Bu tür davalarda savunma dahi yapılmaması talimatını verdim.

AİHM’de artık ifade özgürlüğü konularında savunma dahi yapmıyoruz. Ancak maalesef ifade alanında yanlış yargı kararları ve süreçler nedeniyle de milyonlarca dolar tazminat ödüyoruz.”

ETİKETLER

DavutoğluBüşra Ersanlıakademisyen28 Şubat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24