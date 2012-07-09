Davutoğlu: Büşra Ersanlı'nın terörist olduğuna inanmıyorum

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, KCK soruşturmasında tutuklanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın terörist olduğuna inanmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’teki “Suriye’nin Dostları” toplantısından dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milliyet gazetesinden Aslı Aydıntaşbaş, Ahmet Davutoğlu’na KCK soruşturmasında tutuklanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı’yla ilgili görüşlerini sordu.

Davutoğlu, “Büşra Hanım, 28 Şubat’ta da çok demokrat bir tavır almış bir akademisyendir. Terörist olduğuna inanmıyorum. Ama bu durumu bir bakan olarak kabullenmiyor olmam, bana yargıya müdahale hakkı vermiyor. Yargı ayrı bir süreç. Eleştirenler kimi yerde ‘Neden müdahale ediyorsunuz’, başka davada ise ‘Niye müdahale etmiyorsunuz’ diyor” dedi.

Yargıya müdahale edilemeyeceğini söyleyen Bakan Davutoğlu, “Bazıları bu tutuklamaların hükümet kararıyla olduğunu, iktidarın ‘toplayın bu insanları’ dediğini sanıyor. Sonuçta yargı bağımsız. Böyle ise Hakan Fidan neden ifadeye çağrıldı? O konuda da ben tutumumu en başta ortaya koydum” diye konuştu.

İfade özgürlüğünden yana olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şöyle konuştu:

“İlk bakan olduğumda önüne AİHM’de ifade özgürlüğü davalarını getirdiler. Mesele Sayın Mustafa Erdoğan’ın yazdığı bir makale. Bir akademisyen olarak aynı makaleyi ben de yazmış olabilirdim. Bu tür davalarda savunma dahi yapılmaması talimatını verdim.

AİHM’de artık ifade özgürlüğü konularında savunma dahi yapmıyoruz. Ancak maalesef ifade alanında yanlış yargı kararları ve süreçler nedeniyle de milyonlarca dolar tazminat ödüyoruz.”