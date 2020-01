-Davutoğlu: Bu vesileyle manevi muhasebe yapılıyor KONYA (A.A) - 17.12.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Aslında her an Şeb-i Arus'u yaşayarak dünyevi işleri yapıyor olsak belki de çok daha farklı bir dünyaya sahip olacağız" dedi. Davutoğlu, Mevlana'nın 738. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Dedeman Otel'de yaptığı konuşmada, her yıl Şeb-i Arus'un birçok şeyi hatırlattığını ve bu vesileyle bir tür manevi muhasebe yapıldığını ifade etti. Hazreti Mevlana'nın hemen hemen her beyitinde yaptığı muhasebenin tekrar tekrar yapıldığına ve Şeb-i Arus'un idrak edilmeye çalışıldığını ifade eden Davutoğlu, aslında semada yaşanan ve hissedilenlerin bir evrenin ateşini yaşayarak o evrenin içinde insanın kendini keşfetmesini sağlamak olduğunu söyledi. Şeb-i Arus'dan sonra, mahviyeti ölümle birleştirdikten sonra herkesin işlerine dağıldığını belirten Davutoğlu, "Aslında her an Şeb-i Arus'u yaşayarak dünyevi işleri yapıyor olsak belki de çok daha farklı bir dünyaya sahip olacağız. Ama her sene bir araya gelip, bunu bir kez daha idrak edip bu şuuru dünyaya yaymak inancıyla tekrar selamlaşırız, konuşuruz, helalleşiriz" diye konuştu. Bu yıl Hazreti Mevlana'nın "gel" davetine uyan, Türkiye'nin, başta Ürdün Başbakanı Avn El Hasavne olmak üzere çok değerli dostları olduğunu ifade eden Davutoğlu, son iki gündür İstanbul'da yapılan toplantılara katılan bakanların da farklı dinlerden, farklı kökenlerden hep beraber bugün Şeb-i Arus'u idrak edeceklerini söyledi. Bu bakanlar için de farklı bir tecrübe olacağını dile getiren Davutoğlu, bakanların Konya'dan çok güzel hatıralarla ayrılacaklarına emin olduğunu kaydetti. Davutoğlu, Balkanlardan, Asya'dan ve Avrupa'dan gelen misafirlerin de törenlere iştirak edeceğini belirterek, her yıl törenlere katılan ancak bu yıl katılamayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da acil şifalar diledi. Bu arada, Ürdün Başbakanı Hasavne'nin eşi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve eşleriyle birlikte yemek yerken rahatsızlandı. Bayan Hasavne sandalyeler birleştirilerek üzerine yatırıldı. İlk müdahaleyi Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu yaptı. Hasavne'ye daha sonra sağlık ekipleri otel içinde müdahale etti.