-DAVUTOĞLU: BOSNA HERSEK'İN REFAHI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bosna Hersek'in refah ve istikrarının kendileri için Türkiye'nin refah ve istikrarı gibi önemli olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Davutoğlu, Bakir İzzetbegoviç'in Türkiye'nin çok büyük bir dostu olduğunu kaydetti. Bakir İzzetbegoviç'in ''herkesin kalbinde yer etmiş bir liderin'' Aliya İzzetbegoviç'in oğlu olduğunu hatırlatan Davutoğlu, ''Bizim için İzzetbegoviç ismi, insanlık vicdanının gür sesidir. İzzetbegoviç, sadece Balkanların değil bütün dünyanın son on yıllarda yetiştirdiği en büyük liderlerdendir'' dedi. Bosna Hersek Devleti'nin Aliya İzzetbegoviç'in bıraktığı en önemli emanetlerin başında geldiğini ifade eden Davutoğlu, ''Bakir İzzetbegoviç'e şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum: Türkiye bütün imkanlarıyla Bosna Hersek'in ve Aliya İzzetbegoviç'in emanetinin arkasındadır, savunucusudur. Bosna Hersek Devleti'nin refahı, istikrarı, geleceği bizim için Türkiye'nin refahı, istikrarı ve geleceği gibi önemlidir. Türk halkı ve devleti, bütün olarak nasıl o zor şartlarda Bosna Hersek'e destek vermişse bugün, yarın ve ebediyete kadar da Bosna Hersek'in yanında olmaya yardım edecek'' diye konuştu. Bosna Hersek'in başarılı olması, refah ve istikrarının garanti altına alınmasının Balkan ülkeleri, AB, NATO ve BM için bir sınav niteliğinde olduğunu belirten Davutoğlu, Bosna Hersek'te 3 Ekimde yapılan seçimler sonrası ortaya çıkan tabloyu yakından takip ettiklerini, önümüzdeki dönemde Bosna Hersek'teki siyasi partilerin bir araya gelerek güçlü ve istikrarlı bir hükümet yapısına kavuşmasını istedi. Bosna'daki etnik ve dini gruplar arasındaki barışın sürmesi için büyük çaba harcayacaklarını ifade eden Davutoğlu, geçen yıl, Bosna Hersek-Türkiye-Sırbistan ve Bosna Hersek-Türkiye-Hırvatistan üçlü mekanizmalarını başlattıklarını ve önemli mesafe kaydettiklerini hatırlattı. Bosna Hersek'in Nato Üyelik Eylem Planı alması için çok büyük sarf ettiklerini de anlatan Davutoğlu, Lizbon'daki NATO zirvesindeki Dışişleri bakanları toplantısında bu konuyu gündeme getirdiğini ifade etti. Davutoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı sıfatıyla da Avrupa Konseyini ilgilendiren siyasi konularda Bosna Hersek'e destek olacaklarını dile getirdi. -BAKİR İZZETBEGOVİÇ- Bakir İzzetbegoviç de göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını belirterek, Türkiye'nin Balkanlar'da ciddi ve ustaca ilişkiler kurduğunu ve iyi adımlar attığını söyledi. Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla olan ilişkilerinde Türkiye'nin verdiği destekten dolayı minnettarlıklarını belirten İzzetbegoviç, savaşta yıkılan Bosna Hersek'in imarı için de yapılan destekler dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti. İzzetbegoviç, ''Sizin sayenizde Bosna Hersek ayağa kalkmaktadır. Türkiye Balkanlarda istikrar ve güvenlik faktörüdür. Çeşitli etnik grupların bulunduğu ülkemizde Türkiye, barış için büyük teminattır'' dedi. Ekonomik gelişme ve yatırımlar için güvenliğin önemine vurgu yapan İzzetbegoviç, Türk yatırımcıları Bosna Hersek'e davet ederek her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.