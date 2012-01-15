-Davutoğlu BM toplantısında konuştu BEYRUT (A.A) - 15.02.2012 - Lübnan'da Birleşmiş Milletler bölgesel komisyonları tarafından düzenlenen Reform ve Demokrasiye geçiş konulu toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, kapalı oturumda konuştu. Davutoğlu, toplantının açılış oturumundan sonra düzenlenen kapalı oturumda bölgedeki gelişmelerle ilgili görüşlerini açıkladı. Ana oturuma asıl konuşmacı olarak katılan Davutoğlu, Türkiye'nin Arap Baharı ve Ortadoğu'daki sosyolojik gelişmeler hakkındaki görüşlerini aktardı. Davutoğlu daha sonra, İlerici sosyalist Partisi Genel Başkanı Velid Canbolat ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre diğer görüşmelerde, Lübnan'daki durum, Ortadoğu'daki gelişmeler ve Suriye ele alındı. Davutoğlu'nun, Arap dünyasından çeşitli ülkelerden üst düzey yöneticiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı oturumun ardından bugün Lübnan'da sivil toplum örgütü ve dini liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.