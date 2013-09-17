Davutoğlu: BM raporu suçluyu tescilledi

Paris'te, ABD, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanlarıyla Suriye'yi konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Paris Büyekelçiliği'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, toplantı sırasında BM uzmanlar heyetinin Şam'da yaptığı kimyasal incelemeye ilişkin raporun BM Genel Sekreterine sunulduğunu belirtti.

Kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığına dair detayın yer almadığı raporla ilgili konuşan Davutoğlu, 'iki unsura' dikkat çekti ve bunların, diğer muhatapların ve dışişleri bakanlarının ortak kanaati olduğunu söyledi.

'Süreç 2014 ortasına kadar uzmamalı'

"Bir kere rapor bunun sarin gazı olduğunu teyit ediyor. Gazın mahiyeti itibariyle bakıldığında son derece sofistike bir yapıya sahip olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla herhangi bir yerde, bir atölyede, bir evde, birilerinin iddia ettiği gibi muhaliflerin amatörce üretebilecekleri bir kompozisyon değil.

İkincisi de yerden yere roketle bunun gönderildiği, bu saldırının yapıldığı ifade ediliyor. Bu da ancak ve ancak rejimin elindeki imkanlarla yapılabilecek bir saldırı.

Zaten rejim bir anlamda elindeki kimyasal silah stokunu şimdiye kadar reddettiği, 'kullanmadım' dediği, 'ben de' yok dediği stoku deklare etmekle bu suçu da kabullenmişti. Aslında son dönem rejimin bu konuda biraz da ön alıcı şekilde hareket etmesinin sebebi, bu raporun açıklanacak olmasıydı, açık şekilde suçlunun tescil edilmesiydi.

Şimdi uluslararası topluma düşen temel görev bu raporu müteakip hem geleceğe dönük olarak kimyasal silahların tasfiyesine yönelik çabayı sürdürmek hem de ortada bir suç vardır, geriye dönük olarak da bu suçun müsebbiblerini mutlaka uluslararası yargı önüne getirmektir."

Davutoğlu ayrıca, Suriye'nin kimyasal silahlarıyla ilgili ortaya konulan takvimin, kısa bir dönemde, 2014 ortasına kadar uzamayacak bir süreçte tamamlanması gerektiğini söyledi.