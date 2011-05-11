-DAVUTOĞLU: BM BAYRAĞI HEP KALSIN İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - BM Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'nin açılışına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''İstiyoruz ki BM bayrağı İstanbul'da hep kalsın. İstanbul küresel barışın kurucu şehirlerinden birisi haline gelsin'' dedi. Davutoğlu, 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı için bulunduğu İstanbul'da, BM Nüfus Fonu İcra Direktörü Babatunde Osotimehin ile birlikte kurdele keserek, ofisin açılışını yaptı. Bakan Davutoğlu törende yaptığı konuşmada, böyle bir ofisi İstanbul'da açmaya karar verdikleri için teşekkür ederek, Osotimehin'e yeni görevinde başarılar diledi. Türkiye'nin, Nüfus Fonu'nun başarılı olması için bütün kurumları ile yardıma hazır olduğunu ifade eden Davutoğlu, ofisin Türkiye'de açılmasının üç boyutu bulunduğunu söyledi. İlk boyut olarak başlı başına nüfus konusunun önümüzdeki dönemde küreselleşme ve uluslararası düzenin geleceğiyle ilgili hemen hemen her konuda en önemli alanlardan birisi olmasını gösteren Davutoğlu, bu konuda yapılacak çalışmaların bölgenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını bildirdi. İkinci olarak ofisin açılmasının İstanbul'un tercih edilmesi açısından önemli olduğunu belirten Davutoğlu, çünkü İstanbul'un bütün Afro-Avrasya'da bu tür faaliyetler için en optimum coğrafi merkez olduğunu kaydetti. Davutoğlu, ''Biz İstanbul'u uluslararası faaliyetlerin merkez şehirlerinden biri haline getirmek istiyoruz'' dedi. Davutoğlu, üçüncü olarak da BM sistemi içinde İstanbul'u, aynı New York, Cenevre, Nairobi ve Viyana gibi BM şehri haline getirmek istediklerini belirterek, ''İstiyoruz ki İstanbul'da BM bölgesel ofislerinden oluşan bir merkez ortaya çıksın'' diye konuştu. Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da BM kadın çalışmaları ile ilgili bir merkezin açılmasının gündemde olduğunu, yakın zamanda da BM çerçevesinde kalkınmada özel sektörün rolü ile ilgili bir merkezin kurulduğunu hatırlattı. Davutoğlu, bütün bu merkezleri birleştirerek İstanbul'u bir BM şehri haline getirmeye kararlı olduklarını söyledi. Davutoğlu, bu konuda BM'nin de olumlu bir atmosfer içinde olduğunu bildirdi. Bakan Davutoğlu, ''En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı dolayısıyla geçen hafta İstanbul'a bir BM bayrağı çekildi. Biz istiyoruz ki bu BM bayrağı İstanbul'da hep kalsın. İstanbul küresel barışın kurucu şehirlerinden birisi haline gelsin'' şeklinde konuştu. Direktör Osotimehin de Türkiye'nin tarihi derinlik ve zenginliği bulunan, konumu çok stratejik bir ülke olduğunu belirterek, doğu ile batıyı birbirine bağlaması açısından çok iyi olduğunu kaydetti. Direktör Osotimehin, Davutoğlu'nun sözlerine atfen espri yaparak, ''Umarım bir gün BM merkezini de buraya taşırız'' dedi.