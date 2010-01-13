Davutoğlu: Bizim için kriz sona ermiştir

T24 -

Davutoğlu, 'özür mektubu'nu değerlendirdi

'Ankara'nın büyükelçisini çekmesi kendi hakkıdır'

İsrail'e akşama kadar süre

Gül: Türkiye kimseye bağımlı değil

'İsrail resmi bir özür metni'

ne yalanlama





'Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz'

Türkiye ile İsrail arasında yaşanan krizde yaşanan gelişmeler ise şöyleydi:İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'u Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'un ziyareti sırasında yaşanan 'alçak koltuk' yarattığı diplomatik kriz devam ediyor.Yaşananlarla ilgili son olarak İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.Bakanlık, Türkiye'den konuyla ilgili olarak başka herhangi bir özür dilenmeyeceğini ifade etti.İsrail radyosunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "İsrail'in özür dilememesi halinde büyükelçinin geri çekileceği" yönündeki açıklamasından sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un dün gece (12 Ocak 2010) yarısı ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın bugün Lefkoşa'da yaptıkları açıklamaların ardından yeni bir açıklama olmayacağını söylediler.İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "Buna rağmen Ankara büyükelçisini geri çekmeye karar verirse, bu kendi hakkıdır" dediler.Türkiye cephesinden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül son olarak konuyla ilgili İsrail'e gün sonuna kadar süre tanımış, resmi özür gelmediği takdirde büyükelçinin çağrılacağını söylemişti.Gül, Türk Büyükelçisi’ne yapılan ayıbın düzeltilmesi için İsrail'e bu akşama kadar süre verildiğini açıkladı. Gül, “Akşama kadar sorun çözülmezse Büyükelçi yarın (14 Ocak 2010) döner” dedi.Cumhurbaşkanı Gül, Türk Büyükelçisi’ne yapılan ayıbın düzeltilmesi için İsrail'e bu akşama (13 Ocak 2010) kadar süre verildiğini açıkladı. Gül, “Akşama kadar sorun çözülmezse Büyükelçi yarın döner” dedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail’le yaşanan gerilimle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Gül, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın Türkiye Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’a gösterdiği tavrı “Ne yaptığını bilmez bir adamın yaptığı iş” diye nitelendirdi.Gül, “İsrail’in ayıbını düzeltilmesi için akşama kadar süre verildiğini” açıkladı. Gül, “Bu akşama kadar düzeltirler düzeltirler, düzeltmezlerse Büyükelçimiz ya ilk uçakla Türkiye’ye döner” dedi.Büyükelçi Çelikkol gelince bilgilendirme yapılacağını söyleyen Gül, “Önce istişare yapılır sonra değerlendiririz” dedi.Gül, “İsrail sorumludur. İsrail yetkililerinin bunu düzeltmelerini bekliyoruz” dedi.İki ülke arasında savunma konusundaki işbirliğinin hatırlatılması üzerine ise Gül, “Kimseye bağımlı değiliz. Bunu İsrail’in düşünmesi lazım” demişti.Gül, “İsrail’le neden hep gerginlik yaşanıyor?” sorusu üzerine, "Bunu israil düşünsün, niçin kendilerini bölgeden ve dünyadan dışlatıyorlar” cevabını vermişti.İsrail, Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un Türk Büyükelçi Oğuz Çelikkol'a yaptığı diplomatik nezaketsizlik konusunda Türkiye'ye resmi bir özür metni yollandığını CNN Türk duyurmuş, ancak ilerleyen saatlerde Dışişleri kaynaklarından metinle ilgili yalanlama gelmişti.Haberde diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsrail'in yazılı metni saat 13:15 civarında Dışişleri Bakanlığı'na ulaştığı belirtilmiş, metni ele almak üzere özel bir ekip kurulacağı belirtilip, metinde "özür" ifadesinin yeterli olup olmadığına bakılacağı bildirilmişti.Metinin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulacak ve tüm değerlendirmelerin ardından Ankara kararını vereceği de ifade edilmişti.Eğer metin yeterli görülürse, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol Ankara'ya çağrılmayacağo belirtilen metinle ilgili olarak Dışişleri kaynakları, kendilerine İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan böyle bir metin ulaşmadığı açıklanmıştı.İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Kıbrıs Rum kesiminin Dışişleri Bakanı Markus Kipriyanu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile yıllardır iyi ilişkilere sahip olduklarını, Türk devleti ve halkına saygı duyduklarını belirtmişti.Türkiye'den kendilerine "saygılı ve ağır başlı" davranmasını beklediklerini söyleyen İsrail Dışişleri Bakanı, bazı konularda aynı fikirde olunmasa bile sorunların doğrudan diyalog yoluyla ele alınabileceğini kaydetmişti.Lieberman, Türkiye ile tartışma veya sıkıntı istemediklerini belirterek, "Türkiye ile yıllardır iyi ilişkilere sahibiz. Türk devletine ve halkına saygı duyuyoruz. Ancak buna karşılık olarak, Türkiye'nin bize saygılı ve ağırbaşlı davranmasını bekliyoruz" diye konuştu."İsrail'in Yahudi karşıtlığına ve Yahudilere yönelik tahriklere hoşgörü göstermeyeceğini" ifade eden Lieberman, "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerini" sözlerine eklemişti.İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, dün gece yarısı bir açıklama yapmış, genel bir ifade kullanarak, "Amacının elçilerin onurlarıyla oynamak olmadığını" belirtmiş, "protestosunun Türkiye'nin İsrail karşıtı saldırılarına yönelik olduğunu" dile getirerek, bundan sonra yabancı diplomatlara protestolarını daha diplomatik yollarla ifade edeceğini kaydetmişti.