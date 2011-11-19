Davutoğlu: Bir damla kanın dahi hesabı sorulacak



T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya'da öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin, “Bu, Almanya'daki her vatandaşımızın bir damla kanının dahi hesabı sorulacak bir meseledir. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın” dedi.







Almanya'da, Neo-Nazilerin işlediği dönerci cinayetleri ile ilgili soruşturma devam ederken, Ahmet Davutoğlu öldürülen Türk vatandaşlarıyla ilgili, ''Bu, Almanya'daki her vatandaşımızın bir damla kanının dahi hesabı sorulacak bir meseledir. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın'' açıklamasını yaptı.



Almanya'nın Heilbronn kentinde 2007 yılında öldürülen kadın polis memuru Michale K. ile kamuoyunda dönerci cinayetleri olarak bilinen ve 8 Türk ile bir Yunanlının 2000-2006 yılları arasında öldürüldüğü olaylarının arkasında aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı adlı grubun olduğu bildirilmişti.







