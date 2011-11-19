T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu: Bir damla kanın dahi hesabı sorulacak

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya'da öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin, “Bu, Almanya'daki her vatandaşımızın bir damla kanının dahi hesab&#

19 Kasım 2011 02:00


T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya'da öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin, “Bu, Almanya'daki her vatandaşımızın bir damla kanının dahi hesabı sorulacak bir meseledir. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın” dedi.


Almanya'da, Neo-Nazilerin işlediği dönerci cinayetleri ile ilgili soruşturma devam ederken, Ahmet Davutoğlu öldürülen Türk vatandaşlarıyla ilgili, ''Bu, Almanya'daki her vatandaşımızın bir damla kanının dahi hesabı sorulacak bir meseledir. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın'' açıklamasını yaptı.


Almanya'nın Heilbronn kentinde 2007 yılında öldürülen kadın polis memuru Michale K. ile kamuoyunda dönerci cinayetleri olarak bilinen ve 8 Türk ile bir Yunanlının 2000-2006 yılları arasında öldürüldüğü olaylarının arkasında aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı adlı grubun olduğu bildirilmişti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24