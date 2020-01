-Davutoğlu: ''Barışçıl her adımı destekleriz'' TAHRAN (A.A) - 06.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bölgede önümüzdeki yüz yılı belirleyecek önemli gelişmelerin yaşandığını, bu süreçte Türkiye ve İran'ın istişarelerde bulunmasının önemli olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Tahran'daki ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bölgenin iki önemli ülkesi Türkiye ve İran'ın sürekli istişarede bulunduğunu belirten Davutoğlu, ''Karşılıklı görüşlerimizi sık sık paylaşmamız bu kritik süreçte önem taşıyor. Çünkü bölgemizde yeni bir tarihi dönem yaşanıyor, önümüzdeki yüz yılı belirleyecek gelişmeler yaşanıyor'' dedi. ''Türkiye her zaman elinden geldiği katkıyı yapacaktır'' diyen Davutoğlu, ''İnşallah bu bölgesel uyanış sonrasında bölgemiz çok daha güçlü, istikrarlı, evrensel bir yapıya kavuşacaktır. İnancımız budur, bu yönde çalışmaya devam edeceğiz'' ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, İran ile ''5 artı 1'' ülkeleri arasındaki nükleer müzakerelere yeniden başlanması ve Türkiye'ye kurulması kararlaştırılan NATO erken uyarı sistemi konusunda soruları yanıtladı. İran ve ''5 artı 1'' arasındaki nükleer müzakerelerde Türkiye'nin geçmişte roller oynadığını, sürece katkı sunmaya çalıştığını belirten Davutoğlu, tarafların müzakerelere yeniden başlama arzusu içinde olmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi. Bakan Davutoğlu, ''Taraflarda bugün için olumlu olan müzakerelerin sürmesi konusunda güçlü bir siyasi iradenin mevcudiyetidir. Biz Türkiye olarak her zaman barışçıl yönde atılacak her adımı desteklemeye hazırız. Hele hele nükleer konuda'' dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, NATO füze savunma sistemi ve bunun radar boyutunun savunma ağırlıklı olduğunu birçok kez açıkladıklarını söyledi. Davutoğlu, sistemin radar olarak savunmaya dönük olduğunu belirtti ve şunları söyledi: ''Şunu açık bir şekilde her yerde vurguladığımız gibi vurguluyoruz; biz hiçbir komşumuzdan tehdit algısı içinde değiliz ve hiçbir komşumuza da herhangi bir tehdidin yöneltilmesine, bizim topraklarımız üzerinden yapılmasına izin vermeyiz.'' Konuya ilişkin İran kamuoyunda son zamanlarda yapılan spekülasyonları doğru bulmadıklarını dile getiren Davutoğlu, ''Biz İran'a güveniyoruz, İran'ın da bize güvenmesini bekleriz ve karşılıklı güven ilişkimiz var, Türkiye ile İran arasında ve Türkiye ile diğer komşular arasında da. Ancak bu konuyu olanın dışında, ötesinde bir şekilde yorumlamayı doğru bulmayız'' dedi.