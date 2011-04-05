-DAVUTOĞLU: BAHREYN'DE REFORMLARI DESTEKLİYORUZ MANAMA (A.A) - 05.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bahreyn'de reformları desteklediklerini belirterek, "Reformlar Bahreyn'i daha da güçlü yapacaktır" dedi. Davutoğlu, Bahreyn temasları çerçevesinde Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Bin Ahmed Bin Muhammed el Halife ile ortak basın toplantısında Türkiye ile Bahreyn'in tarihi ilişkileri olduğunu ve bölgesel organizasyonlarda birlikte çalıştıklarını söyledi. Bahreyn'in bütünlüğü, istikrarı ve refahına önem verdiklerini kaydeden Davutoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmede reform çalışmaları hakkında bilgi aldığını belirtti. "Bahreyn'de reformları destekliyoruz. Reformlar Bahreyn'i daha da güçlü yapacaktır" diyen Davutoğlu, Bahreyn'de her türlü mezhepsel ayrıma da karşı olduklarını ifade etti. Bölgede provokasyonlar olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Provokasyonlara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız ve birlikte yaşama kültürüne sahip çıkmalıyız" dedi. Mezhepsel ayrımlarının siyasete malzeme yapılmasının mahzurlarını anlatan Davutoğlu, "Mezhep farklılıkları politikaya malzeme yapılırsa sorunlar doğar. Din insanları birleştirmek için vardır, ayrıştırmak için değil" diye konuştu. Bahreyn'deki sorunların Bahreyn'in iç meselesi olduğunu ve Bahreynliler tarafından çözülmesi gerektiğini kaydeden Davutoğlu, "kardeş bir ülke" olarak Türkiye'nin görüşlerini muhataplarına aktardıklarını dile getirdi. Davutoğlu, İran'la Türkiye'nin de tarihi ilişkileri olduğunu kaydederek, bu ilişkilerin Bahreyn konusuna bakışı etkilemeyeceğini ifade etti. -BAHREYN DIŞİŞLERİ BAKANI- Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Bin Ahmed Bin Muhammed el Halife de toplantıda, bölgede huzur ve istikrarın herkes için faydalı olduğunu belirtti. "Türkiye Bahreyn'le kardeşçe ilgilenen bir ülke. Türkiye bölgenin istikrarı için çalışıyor" diyen el Halife, Körfez İşbirliği Konseyi ile Türkiye arasında da her geçen gün artan bir işbirliği olduğunu ifade etti. -DAVUTOĞLU, BAHREYN KRALI İLE GÖRÜŞTÜ- Davutoğlu, basın toplantısı öncesi Bahreyn Kralı Hamid Bin İsa El Halife ile de görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede bölgesel konular ve Bahreyn'deki durum ele alındı. Kral El Halife, Türkiye'nin izlediği dış politikanın "başarılı" olduğunu belirterek Davutoğlu'nu tebrik etti. Görüşmeye Bahreyn'de muhaliflerle yönetim arasındaki müzakerelere başkanlık eden Veliaht Prensi Şeyh Salman bin Hamad el Halife de katıldı.